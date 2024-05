Čeští vědci sestavili přístroj na kosmický prach tak dobře, že ho využije NASA

Český kosmický průmysl v posledních letech výrazně roste. Teď se vydává další novou cestou, a to díky vědcům z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd. Ti v pondělí představili přístroj SELINA, o který už projevila zájem americká vesmírná agentura NASA.

Zařízení umí vyrábět a ovládat částice, jež jsou složením, hmotností i pohybem shodné s hvězdným prachem. Přístroj bude testovat poškození povrchů, k nimž by po nárazu takových částic mohlo dojít u zařízení používaných ve vesmírných misích. Mohlo by to pomoci v dalekých letech do oblastí plných prachu například za nerostným bohatstvím.