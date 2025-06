Během sto let mohou vymřít stovky druhů ptáků, varují vědci

„Čelíme krizi vymírání ptáků, která nemá v moderní době obdoby. Potřebujeme okamžitá opatření ke snížení lidských hrozeb napříč biotopy a cílené záchranné programy pro nejunikátnější a nejohroženější druhy,“ tvrdí nová studie.

Když se řekne pět set druhů za sto let, nemusí být hned očividné, jak vážné to je. Proto autoři studie, která vyšla v odborném časopise Nature Ecology & Evolution, toto vymírání srovnali s tím, co lidstvo zažilo za poslední půltisíciletí. Bylo by to třikrát více než všechna vymírání ptáků zaznamenaná od roku 1500 našeho letopočtu. Podle vědců by to mělo výrazné dopady na světovou přírodu. Řada ohrožených druhů má totiž důležité role v ekosystémech.