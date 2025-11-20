Atlas je kometa, ne mimozemská sonda, konstatovala NASA a ukázala nové snímky

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) zveřejnil nové snímky mezihvězdného objektu 3I/ATLAS, který astronomové označili za kometu pravděpodobně starší než naše Sluneční soustava. NASA zároveň odmítla spekulace, že by se mohlo jednat o mimozemskou sondu.
3I/ATLAS, který odborníci poprvé zpozorovali v červenci teleskopem ATLAS v Chile, je teprve třetím mezihvězdným objektem, který astronomové ve Sluneční soustavě doposud identifikovali. Jeho neobvyklá trajektorie naznačovala, že prolétá soustavou z neznámých oblastí.
„Je přirozené ptát se, co to je. Jsme rádi, že svět o tom přemýšlel spolu s námi,“ řekla Nicole Foxová z vedení NASA. Kometu pak označila za přátelského návštěvníka Sluneční soustavy. „Rychle jsme dokázali říct, že se rozhodně chová jako kometa. Určitě nevidíme žádné technické známky či cokoli jiného, co by vedlo k domněnce, že je to něco jiného než kometa," dodala.
„Vědecký tým NASA sledoval kometu 3I/ATLAS téměř po celou dobu její cesty Sluneční soustavou,“ poznamenala. „Během její další cesty Sluneční soustavou, kdy na jaře 2026 mine oběžnou dráhu Jupitera, budeme mít další příležitosti k jejímu pozorování,“ doplnila.
Odborníci doposud ve Sluneční soustavě znají jen dva jiné mezihvězdné objekty, a to 1I/'Oumuamua zpozorovaný v roce 2017 a 2I/Borisov objevený o dva roky později. Ve všech případech jde o komety.
Vyvracení pseudovědy
Vědci předpokládají, že 3I/ATLAS má pevné jádro, které je tvořené ledem, prachem a horninami. Při letu chladem mezihvězdného prostoru vypadá právě takhle, ale když se přiblíží k nějaké hvězdě, vzhled komety se změní. Teplo způsobuje, že se z komety uvolňuje prach a plyn. A právě ty tvoří výrazný ohon, jenž se dá skvěle pozorovat.
NASA svým vystoupením reaguje především na mediální výstupy amerického astrofyzika Avi Loeba, který vede na Harvardově univerzitě projekt Galileo hledající důkazy o mimozemské inteligenci. Loeb okamžitě po objevu komety oznámil, že těleso by mohlo být dílem cizí civilizace. To samé ale tvrdil už o spoustě jiných komet v minulosti, opíral se přitom vždy o velmi slabé důkazy, a hlavně se jeho předpověď nikdy nevyplnila.
Loeb uvádí, že dosavadní pozorování tohoto objektu neodhalila plynové ohony z prachu a plazmy, které jsou běžné u komet pocházejících ze Sluneční soustavy, a ukázala, že se těleso pohybuje po netradiční trajektorii, což by mělo naznačovat, že se jedná o „technologický artefakt“ s „aktivní inteligencí“.
Jeho myšlenky se rozšířily mezi záhadology a milovníky teorií o mimozemském životě a velmi aktivně v těchto komunitách kolují.