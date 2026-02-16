Analýza fosilií ukázala, že v Japonsku kdysi žili jeskynní lvi

Před desítkami tisíc let žili na rozsáhlém území japonského souostroví lvi. Odhalila to podle agentury Kjódó analýza fosilních vzorků, o kterých se doposud předpokládalo, že patří tygrům. Ve skutečnosti však patří vyhynulému druhu lvů.
Podle studie zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci extrahovali a analyzovali DNA a proteiny z fosilních vzorků, u nichž se dříve dovozovalo, že patří už zmíněným tygrům. Studie se uskutečnila s cílem prozkoumat možnost výskytu lvů v Japonsku, které se nachází na nejvýchodnějším okraji přechodového pásma mezi lvy a tygry. Toto pásmo se táhne od Blízkého východu po ruský Dálný východ. Výsledky ukázaly, že vzorky patří vyhynulým lvům jeskynním, kteří obývali severní Eurasii. Tygři se vyskytovali více na jihu.
Tým vědců shromáždil zachované organické látky z 26 subfosilních vzorků (takových, které ještě nejsou úplně zkamenělé a mohou obsahovat zachovanou DNA nebo proteiny – pozn. redakce) z celého Japonska a určil, že všechny patřily lvům jeskynním. Studie tak zpochybňuje dlouho převládající názor, že v minulosti v Japonsku našli útočiště tygři.
Cesta lva
Lvi opustili Afriku asi před jedním milionem let a rozšířili se po eurasijském kontinentu. Na japonské souostroví se dostali před asi 73 tisíci až 38 tisíci lety, kdy během ledových dob klesla hladina moře a severní část dnešního Japonska byla spojena s kontinentem. Lvi se pravděpodobně rozšířili do západní části země. Lidé dorazili na souostroví před 40 tisíci až 35 tisíci lety. Lvi jeskynní pravděpodobně vyhynuli zhruba před deseti tisíci lety.
V Japonsku byly fosilie velkých kočkovitých šelem nalezeny všude – od severovýchodu po jihozápad. Dlouhou dobu se věřilo, že jsou to fosilie tygrů, protože teplé a vlhké klima země bylo považováno za ideální právě pro tyto kočkovité šelmy.