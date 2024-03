Země EU se shodly na podobě prodloužení vývozních výhod pro Ukrajinu. Česko nad kompromisem přivřelo oči

Nyní by mělo belgické předsednictví znovu o pozici vyjednávat s Evropským parlamentem. Následně se očekává, že roční prodloužení dohody o liberalizaci obchodu s Ukrajinou schválí jak europarlament, tak členské státy. Dohoda by měla být prodloužena o další rok, a to od letošního června.

„Za Českou republiku chci jednoznačně zdůraznit, že pro nás je cíl jediný, a sice že dohoda musí být prodloužena. To nejhorší, co by se mohlo stát, je, že bychom se po 5. červnu vraceli do režimu cel,“ prohlásil v úterý odpoledne na jednání unijních ministrů zemědělství český ministr Marek Výborný (KDU-ČSL).

Česko sice nepovažuje vyjednaný kompromis za ideální, ale vzhledem k tomu, že prosazovalo dosažení dohody, tak bylo ochotné učinit ústupek ze své pozice.

Polsko v čele farmářských protestů

Evropská unie po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu zrušila kvóty a cla na dovoz ukrajinských zemědělských produktů, čímž rozhněvala farmáře z řady zemí, podle nich produkce z Ukrajiny sráží ceny na trhu. Demonstrující Poláci už několik měsíců blokují hraniční přechody s Ukrajinou.

Proti levnému dovozu ze třetích zemí, a to především obilí z Ukrajiny, demonstrovali v poslední době opakovaně i čeští zemědělci.