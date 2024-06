Začíná soud s Hunterem Bidenem. „Černá ovce“ prezidentovy rodiny čelí obžalobě kvůli držení zbraně

Připomíná, že sice existuje víc příkladů, kdy se členové prezidentské rodiny dostali do problémů se zákonem, nikdy ale věc nedošla až do trestního řízení. „V prezidentské rodině se vždy objeví nějaká černá ovce, ale rozsáhlé problémy Huntera Bidena míří neobvykle hluboko, protože jde o syna samotného prezidenta,“ podotýká pro CNN historik Douglas Brinkley.

Je to historický okamžik pro Spojené státy. Ještě žádný prezident se nepokoušel řídit zemi a zároveň sledovat soudní proces se svým vlastním dítětem, píše server CNN .

Zvláštní zmocněnec ministerstva spravedlnosti David Weiss naznačil, že se v procesu plánuje věnovat bolestným událostem z minulosti Bidenovy rodiny, které souvisejí s chováním Bidena mladšího i událostmi, jež se týkají samotného prezidenta. Přesto představitelé Bílého domu považují soudní proces do značné míry za soukromou záležitost Bidenova syna.

Jedná se o federální obvinění, takže Joe Biden má pravomoc svého syna kdykoli omilostnit. Pokud bude Hunter odsouzen, prezident by mu také mohl trest zmírnit. Bílý dům ovšem možnost omilostnění předem výslovně vyloučil. To se ale může po listopadových prezidentských volbách změnit, připouští CNN.

Právníci Huntera Bidena veškerá obvinění odmítají. Pokud však bude prezidentův syn odsouzen ve všech třech bodech obžaloby, hrozí mu až 25 let vězení, upozorňuje CNN. Vzhledem k tomu, že Biden junior nemá dosud žádný záznam v trestním rejstříku, je pravděpodobné, že dostane mnohem mírnější trest.

Třetí bod se věnuje samotnému držení zbraně v situaci, kdy její majitel bere drogy. „Zbraně představují nebezpečí, pokud se dostanou do špatných rukou – a to je přesně meritem tohoto zákona. Zdá se, že důkazy hovoří proti Hunterovi,“ řekl stanici CNN washingtonský právník Nabeel Kibria, který se zabýval stovkami případů týkajících se zbraní.

Biden později přiznal, že v době koupě zbraně byl skutečně závislý na kokainu. Ostatně i jeho tehdejší partnerka Hallie vypověděla, že revolver v obavách z Hunterova psychického stavu vyhodila do popelnice asi jedenáct dní poté, co si jej koupil.

Samotný Hunter Biden se ke svým kauzám příliš nevyjadřuje. V prosinci připustil, že „ve svém životě udělal chyby a promarnil příležitosti a privilegia, která mu byla poskytnuta“. S odkazem na hnutí Make America Great Again (MAGA) republikánského exprezidenta Donalda Trumpa zkritizoval zákonodárce „MAGA pravice“, kteří prý zesměšnili jeho boj se závislostí a znevážili jeho uzdravení. „Snažili se mě dehumanizovat, a to vše proto, aby ztrapnili a poškodili mého otce,“ je přesvědčený Biden junior.

Loni Hunter Biden vypověděl, že od května 2019 abstinuje. Jeho právníci chtěli také předvolat odborníka, který by porotě popsal, jak lidé se závislostí chápou své osobní problémy. Soudkyně Maryellen Noreikaová to však v neděli kvůli procesním nedostatkům zamítla.

Ještě loni v létě se přitom zdálo, že kauzy Huntera Bidena skončí dohodou, díky níž by se prezidentův syn výměnou za částečné přiznání viny vyhnul vězení. Dohoda ale u soudu nečekaně ztroskotala.

Aktivity v Číně a záhada kolem notebooku

Jakkoli se objevily informace nasvědčující tomu, že Biden mladší v podnikání využíval svého jména, několikaleté vyšetřování neodhalilo důkazy korupce a hlava státu trvá na tom, že do podnikání svého syna nijak zapojená nebyla.

Mezi Hunterovy politicky nejvýbušnější skandály minulých let patří kauza kolem jeho laptopu. Ta začala na podzim 2020, když bulvární list The New York Post zveřejnil materiály získané z počítače, který Bidenovi mladšímu kdysi údajně patřil. Data médiím tehdy poskytli spojenci Donalda Trumpa. Vyplynuly z nich podrobnosti o Hunterových podnikatelských aktivitách a údajných milionech dolarů vydělaných díky vazbám na čínské firmy.

V této souvislosti informovala například předloni v květnu televize NBC News na základě analýzy kopie údajného pevného disku z Hunterova počítače a dokumentů poskytnutých senátory Republikánské strany, že Biden mladší si v letech před nástupem svého otce do čela Spojených států vydělal 5,8 milionu dolarů (asi 133,4 milionu korun) díky dvěma partnerstvím s vazbami na Čínu. Transakce jsou spojené s konglomerátem CEFC, který před lety skupoval aktiva i v Česku. Reportéři nezjistili, za co Biden mladší miliony dolarů dostal, spolupráce s Číňany ale podle nich vyvolává otázky spojené s národní bezpečností a etikou v podnikání.

Odmítaná nemanželská dcera a vztah se švagrovou

Kromě drogové závislosti se Biden junior potýkal i s dalšími soukromými aférami. Dlouho odmítal uznat otcovství nemanželské dcery, kterou zplodil během své závislosti na drogách s tanečnicí Lunden Robertsovou. Tvrdil, že si na „setkání“ s Robertsovou nepamatuje. Usvědčil jej až test DNA, posléze se Hunter rozhodl na dceru platit výživné.

S dívkou se ale nevídá a samotný prezident Joe Biden byl až po tlaku médií ochoten uznat, že ve skutečnosti má sedm vnoučat, nikoliv šest, jak dlouho uváděl.