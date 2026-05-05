Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.

Odborníci na mořskou biologii z muzea v severoněmeckém Stralsundu uvedli, že velryba byla prokazatelně spatřena naposledy v sobotu 2. května v 9:24. Snímky tehdy pořídil dron. „Pak už nejsou k dispozici žádné další nezávisle ověřitelné informace o pobytu či zdravotním stavu zvířete,“ uvedli.

Protože byl keporkak po týdnech strávených na mělčině v Baltském moři extrémně oslabený, předpokládají experti, „že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat“. Velmi pravděpodobně tak podle zástupců muzea velryba už nežije.

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho
Nakládání keporkaka před cestou do Severního moře (28. dubna 2026)

Mladého keporkaka přezdívaného Timmy, který v březnu několikrát uvázl na baltském pobřeží na severu Německa, vyprostila soukromá iniciativa z mělčiny u ostrova Poel minulý týden v úterý. Na nákladním člunu jej pak odvezla do zálivu Skagerrak mezi Norskem, Švédskem a Dánskem a v sobotu vypustila.

Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Timmy ale přinejmenším od začátku března plul v Baltu.

Rozporuplné informace o sledovacím zařízení

Soukromá iniciativa, která jej vyprostila a vypustila, poskytla jen velmi málo podrobností k tomu, jak přesně se velryba dostala zpět do moře. O sledovacím zařízení, které mělo být na velrybě připevněno, zveřejňovala iniciativa rozporuplné informace.

„Aby mohla záchranná mise dokázat, že byla úspěšná, je zásadní, aby zveřejnila následující informace: přesný model sledovacího zařízení, místo a způsob jeho upevnění na velrybě s fotografickou dokumentací, kompletní surová data a přístup k živému přenosu,“ vyzvali odborníci z Německého muzea moře. Dodali, že je to nejen ve veřejném a vědeckém zájmu, ale i v zájmu samotné soukromé iniciativy.

Také ministerstvo životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, ve které velryba naposledy uvázla, uvedlo, že nemá navzdory předchozí dohodě k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Ministr Till Backhaus vyzval soukromou iniciativu, aby co nejrychleji data poskytla a zodpověděla všechny otázky.

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska
Záchrana keporkaka uvázlého u německého pobřeží

Nejasnosti o způsobu vypuštění

Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerovaly. Ve společném prohlášení oba podnikatelé o víkendu uvedli, že se distancují „výslovně od událostí a způsobu, jakým k vypuštění velryby došlo“.

Posádka remorkéru, který nákladní člun s velrybou odtáhl do Severního moře, tvrdí, že se vše odehrálo po konzultaci s vedením soukromé iniciativy. Podle některých členů týmu ale bylo v plánu odvézt kytovce mnohem dál.

Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci kritizovali dlouhodobě. Byli proti tomu, aby se s velrybou uvázlou na mělčině vůbec manipulovalo. Chtěli jí poskytnout jen paliativní péči a nechat uhynout na mělčině.

Pod keporkakem Timmym vyhrabávají písek
Keporkak Timmy

Pavel: ČR nesmí stát stranou, pokud část zemí Evropy začne postupovat vpřed

Rumunský parlament vyjádřil nedůvěru proevropské vládě premiéra Ilieho Bolojana, informují agentury Reuters a AFP. Podle nich nyní zemi čekají složitá jednání o vzniku nového kabinetu. V Rumunsku se před dvěma týdny rozpadla vládní koalice poté, co ji opustila Sociálnědemokratická strana (PSD) kvůli nesouhlasu s reformami zaměřenými především na snížení rozpočtového schodku. Situace ohrozila ratingy státního dluhu země, její přístup k fondům EU a stabilitu měny, píše stanice Digi24.
Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 26 lidí

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 26 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters, která původně zmiňovala 21 obětí. Čínský vůdce Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily. Neštěstí se stalo v Liou-jangu, který je podle Reuters známý jako čínské hlavní město ohňostrojů.
Švýcarští učitelé jsou k zákazům mobilů ve školách skeptičtí

Stále více švýcarských kantonů zakazuje ve školách chytré telefony kvůli obavám z jejich dopadu na soustředění a sociální interakce. Lidé, kteří každý den stojí před třídou, ale nejsou přesvědčeni, že plošné zákazy jsou správným řešením.
Rusko zabíjelo na Ukrajině, Zelenskyj mluví o cynismu

Nejméně čtyři lidi zabily a 31 dalších zranily ruské drony a rakety během nočních útoků v Poltavské oblasti, oznámil náčelník tohoto ukrajinského regionu Vitalij Djakivnyč. Raněné hlásily i další oblasti napadené země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za cynické, že Rusko podniká smrtící útoky poté, co vyhlásilo na 8. a 9. května příměří kvůli svým propagandistickým oslavám konce druhé světové války. Náletům stovek ukrajinských dronů čelilo během noci i Rusko, kde úřady hlásí jednoho raněného.
Estonsko chce plošně modernizovat školy ze sovětské éry

Estonsko hledá nová řešení pro modernizaci stárnoucích školních budov ze sovětské éry. Cílem je vytvořit veřejně dostupný soubor nástrojů, který v budoucnu usnadní jejich rekonstrukce.
Oběťmi zběsilé jízdy centrem Lipska jsou dva Němci, útočník je ve vazbě

Oběťmi pondělní zběsilé jízdy centrem Lipska se stali 63letá žena a 77letý muž, oba Němci, informovala lipská policie. Přesný počet zraněných je dál nejasný, primátor města Burkhard Jung v pondělí hovořil o třech těžce zraněných. Třiatřicetiletý německý občan vjel úmyslně osobním vozem do historického jádra největšího saského města a ujel zhruba pět set metrů pěší zónou. Policie jej na místě zadržela.
Východní část Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se web nezmínil.
