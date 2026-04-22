Pod keporkakem Timmym vyhrabávají písek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

U ostrova Poel na severu Německa dnes pokračuje pokus o vyproštění velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Bagr opět odstraňuje písek pod zvířetem, aby se snáze mohlo samo dostat do hlubších vod. Ochranáři ze soukromé iniciativy kytovce rovněž pokryli vlhkými bílými látkami. Odborníci dál trvají na tom, že další pokusy o záchranu mladého keporkaka by měly ustat, protože ho jen trápí.

Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.

V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál. Úřady pokusy o její záchranu vzdaly, umožnily ale soukromé iniciativě financované dvěma podnikateli spustit vlastní akci. V úterý vytvořili ochranáři kolem kytovce bariéru z pytlů, aby nesklouzával dál na mělčinu. Dnes na místo opět přijel bagr, který se pokouší odstranit dostatek písku, aby mohl keporkak sám opět vyplout.

Zdravotní stav mladého zvířete, které je 12,35 metru dlouhé, 3,2 metru široké, 1,6 metru vysoké a váží zhruba 12 tun, není dobrý. Klesající hladina moře představuje velkou zátěž pro jeho tělo, neboť jej drtí jeho vlastní vnitřní orgány.

Vyprostit Timmyho se nyní pokouší soukromá iniciativa financovaná chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem. Podle odborníka na velryby a mořského biologa Fabiana Rittera by ale měli lidé už nechat velrybu v klidu zemřít. „Zdá se, že to lidé prostě nedokážou snést. Chtějí, aby se velrybě pomohlo,“ uvedl. „Ale myslím, že se tyto snahy nyní už míjí s blahem velryby,“ dodal. Veřejnost podle něj není zvyklá na pohled na umírající zvíře. „Divoká zvířata umírají všude na světě,“ řekl. S Timmym je nyní ale už podle něj spojeno příliš mnoho emocí.

Osud keporkaka několik týdnů sledují německá i světová média. Pokus o jeho záchranu lze na mnoha kanálech sledovat živě. Timmyho osud přitáhl pozornost k velrybám. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) díky němu lidé začali znatelně více přispívat na ochranu velryb. Za poslední čtyři týdny WWF uzavřela 113 adopčních smluv, ve čtyřech předcházejících týdnech to bylo jen 15. Peníze z těchto smluv putují mimo jiné na kontrolu dodržování zákazu lovu velryb či opatření proti úhynu velryb a delfínů zamotaných v rybářských sítích.

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik. Kruh násilí prý uzavře jen regionální dohoda

Mladí Britové si podle nového zákona už nikdy v životě legálně nekoupí cigarety

Lufthansa zruší dvacet tisíc letů dceřiné CityLine, aby šetřila palivo

Voliči ve Virginii podpořili překreslení obvodů ve prospěch demokratů

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno. Premiér Robert Fico (Smer) řekl, že je narušena důvěra mezi Slovenskem a Ukrajinou, a vyjádřil pochybnosti ohledně provozu uvedeného ropovodu.
Komise navrhuje odklon od fosilních paliv či koordinaci v reakci na zdražování energií

Evropská komise zveřejnila řadu opatření k řešení dopadů konfliktu na Blízkém východě. Bude například více koordinovat doplňování zásobníků plynu či uvolňování zásob ropy. Unijní exekutiva rovněž navrhuje urychlení elektrifikace, větší investice do čistých energií a výraznější odklon od fosilních paliv. Už dva měsíce trvající konflikt v Íránu zvýšil podle EK náklady unie na dovoz fosilních paliv o 24 miliard eur (asi 583 miliard korun), což ukazuje obrovský dopad na ekonomiku EU.
Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik. Kruh násilí prý uzavře jen regionální dohoda

Pro skutečný mírový proces s Izraelem neexistuje v Libanonu ani politická shoda, ani regionální podmínky. V rozhovoru se zpravodajem ČT Andreasem Papadopulosem to v Bejrútu uvedl Nizar Ghanem, výzkumný ředitel tamního institutu Badil. Hizballáh podle Ghanema nesloží zbraně bez tvrdých bezpečnostních záruk, bez širší dohody mezi Spojenými státy a Íránem se Libanon nedostane z kruhu násilí.
Mladí Britové si podle nového zákona už nikdy v životě legálně nekoupí cigarety

Obě komory parlamentu ve Velké Británii schválily zákon, který znemožní lidem mladším osmnácti let, tedy těm narozeným po 1. lednu 2009, koupit si normální i elektronické cigarety, takzvaná vapovací zařízení. Tento zákaz platí doživotně. Pro obchody tedy bude nelegální prodávat těmto osobám tabákové výrobky, píše britský veřejnoprávní server BBC.
Lufthansa zruší dvacet tisíc letů dceřiné CityLine, aby šetřila palivo

Německá letecká skupina Lufthansa v souvislosti s oznámeným ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine zruší do října dvacet tisíc letů na kratší vzdálenosti. Slibuje si od toho úsporu přibližně čtyřiceti tisíc tun leteckého paliva, jehož cena se od začátku americko-izraelské války proti Íránu zdvojnásobila.
Voliči ve Virginii podpořili překreslení obvodů ve prospěch demokratů

Voliči v americkém státě Virginie v úterý schválili překreslení volebních obvodů pro Kongres, které vypracovali demokraté a kvůli kterému by republikáni podle odhadů amerických médií mohli v listopadových volbách do Sněmovny reprezentantů ztratit čtyři křesla. Podle agentury Reuters by to znamenalo další ránu pro jejich již tak mizivé šance na udržení jejich těsné většiny v komoře, kde republikáni mají 218 křesel a demokraté 213. Čtyři křesla jsou neobsazená.
Hormuzský průliv lze obejít. Má to ale háčky

Státy Perského zálivu zvažují, jak co nejrychleji obejít Hormuzský průliv. Podle expertů je nejpravděpodobnější variantou rozšíření stávajících terminálů v regionu a ropovodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech (SAE). Pomoci by mohlo i oživení zastaralých přeshraničních sítí či budování nových koridorů. Překážek je ale celá řada – od miliardových nákladů přes časovou obtížnost až po nutnost překonat vzájemné sváry. Ani dostat ropu do Rudého moře přitom nemusí znamenat výhru.
