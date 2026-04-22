Pod keporkakem Timmym vyhrabávají písek

U ostrova Poel na severu Německa dnes pokračuje pokus o vyproštění velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Bagr opět odstraňuje písek pod zvířetem, aby se snáze mohlo samo dostat do hlubších vod. Ochranáři ze soukromé iniciativy kytovce rovněž pokryli vlhkými bílými látkami. Odborníci dál trvají na tom, že další pokusy o záchranu mladého keporkaka by měly ustat, protože ho jen trápí.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny.
V pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál. Úřady pokusy o její záchranu vzdaly, umožnily ale soukromé iniciativě financované dvěma podnikateli spustit vlastní akci. V úterý vytvořili ochranáři kolem kytovce bariéru z pytlů, aby nesklouzával dál na mělčinu. Dnes na místo opět přijel bagr, který se pokouší odstranit dostatek písku, aby mohl keporkak sám opět vyplout.
Zdravotní stav mladého zvířete, které je 12,35 metru dlouhé, 3,2 metru široké, 1,6 metru vysoké a váží zhruba 12 tun, není dobrý. Klesající hladina moře představuje velkou zátěž pro jeho tělo, neboť jej drtí jeho vlastní vnitřní orgány.
Vyprostit Timmyho se nyní pokouší soukromá iniciativa financovaná chovatelkou koní Karin Walterovou-Mommertovou a zakladatelem řetězce s elektronikou Media-Markt Walterem Gunzem. Podle odborníka na velryby a mořského biologa Fabiana Rittera by ale měli lidé už nechat velrybu v klidu zemřít. „Zdá se, že to lidé prostě nedokážou snést. Chtějí, aby se velrybě pomohlo,“ uvedl. „Ale myslím, že se tyto snahy nyní už míjí s blahem velryby,“ dodal. Veřejnost podle něj není zvyklá na pohled na umírající zvíře. „Divoká zvířata umírají všude na světě,“ řekl. S Timmym je nyní ale už podle něj spojeno příliš mnoho emocí.
Osud keporkaka několik týdnů sledují německá i světová média. Pokus o jeho záchranu lze na mnoha kanálech sledovat živě. Timmyho osud přitáhl pozornost k velrybám. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) díky němu lidé začali znatelně více přispívat na ochranu velryb. Za poslední čtyři týdny WWF uzavřela 113 adopčních smluv, ve čtyřech předcházejících týdnech to bylo jen 15. Peníze z těchto smluv putují mimo jiné na kontrolu dodržování zákazu lovu velryb či opatření proti úhynu velryb a delfínů zamotaných v rybářských sítích.