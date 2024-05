V Německu se zvyšuje agresivita vůči politikům. Pachatele útoku na Eckeho policie dopadla

Napadený politik z nemocnice poděkoval za podporu. „V demokracii by se nikdo neměl bát říct svůj názor!“ prohlásil sociálnědemokratický kandidát do Evropského parlamentu.

Útok na německého politika zhruba měsíc před volbami do Evropského parlamentu – o víkendu napadli čtyři mladiství Matthiase Eckeho při vyvěšování volebních plakátů. Muž skončil s poraněními v nemocnici. Spolkové ministerstvo vnitra předpokládá, že takových akcí může přibývat.

„Nejedná se o fenomén východního Německa. Je to i na Západě. Proto jsme tady společně, protože chceme ukázat, za čím si stojíme. Ne proto, že patříme k té či oné straně, ale proto, že jsme demokraté,“ řekl premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst.

Násilí není ojedinělé. Neznámí pachatelé napadli minulý týden poslance za stranu Zelených, v Dolním Sasku pak stánek kandidáta strany Alternativy pro Německo (AfD). O víkendu demonstrovaly v Berlíně i Drážďanech stovky lidí proti agresivitě, kterou předvolební boj do Evropského parlamentu provází.

„Nejprve to byla migrační krize 2015–16, potom následovala covidová krize a teď – poslední dva roky – je to krize související s válkou na Ukrajině. Německá společnost nedokázala vydechnout, kvůli tomu působí rozkolísaně, nejistě,“ podotknul Schuster.

Útoky z posledních dnů svědčí o tom, že německá společnost nedokázala strávit tři velké krize, které ji za posledních deset let postihly, uvedl ve vysílání ČT24 vedoucí oddělení zahraničního zpravodajství serveru Lidovky.cz Robert Schuster.

Schuster však nesouhlasí s tvrzením, že by německá demokracie byla tímto ohrožena. „Je velmi stabilní, a hlavně instituce, které mají demokracii garantovat, tak fungují. Jsou to soudy – ať už ústavní, ať jsou to komunální zastupitelstva,“ pokračoval dále. Zmínil také roli německých sdělovacích prostředků, zejména veřejnoprávních médií.

Velká zkouška pro Německo přijde podle něj na podzim, kdy se konají regionální volby ve třech spolkových zemích bývalého Východního Německa. „Může se stát, že je vyhraje pravicová Alternativa pro Německo (AfD), kde je několik politiků, kteří současný politický a společenský systém v Německu (…) odmítají, považují za špatný, chtějí ho nahradit něčím jiným,“ řekl.

I kdyby se podobné strany do vlád nedostaly, mohou být tak silné, že svými rozhodnutími mohou vetovat nebo bránit obsazování soudů a dalších klíčových institucí, upozornil Schuster. „Potom teprve nastane ten pravý test, jestli to německé demokratické instituce dokáží ustát,“ uzavřel.