V Německu přibývá zájemců o vojenskou službu, ale i jejích odpíračů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Dobrovolná vojenská služba v Německu
Zdroj: ČT24

Mladé muže v Německu čeká dilema, jestli absolvovat vojenskou službu, kterou chce obnovit spolková vláda. Do jaké míry bude povinná, ukáže výsledek vyjednávání v rámci vládní koalice. Přibývá lidí, kteří výcvik se zbraní absolvují dobrovolně. Na druhé straně je ovšem také stále víc těch, kteří sloužit nechtějí.

„V 90. letech mi vojenská hrozba přišla jako relikt minulosti,“ říká Christoph Kluge, který jako mladý považoval armádu za přežitek, kam sám rozhodně nepatří.

Tehdy ještě povinnou roční službu proto absolvoval v domově pro těžce mentálně postižené. O dvacet let později se Kluge, za běžných okolností ekonomický novinář z Berlína, dostal do Irpině u Kyjeva, zničené ruskou invazí.

„To mnou otřáslo a také mě to velmi rozzlobilo, tak jsem chtěl něco udělat,“ popsal Kluge svou zkušenost, která ho přiměla přihlásit se do programu armády pro zájemce bez základního výcviku. V případě napadení NATO by ho nevyslali na východ, ale bránil by přímo Berlín v rámci divize domobrany. „Je to nejspíš sám Putin, který dělá nejvíc proto, aby si lidé uvědomili, jak velké je to nebezpečí. Já jen doufám, že pak už nebude moc pozdě,“ dodává novinář z Berlína.

Technika jako ve hře, láká Bundeswehr mladé. Ne všem se to zamlouvá
Bundeswehr

Zájemců o podobný výcvik přibývá, naráží ale na nedostatek kapacit, dlouhé čekací lhůty a složitou byrokracii. Německu přitom do splnění cílů NATO chybí asi 145 tisíc záložníků.

V Německu existují poradní místa pro odpírače vojenské služby

Na druhé straně je stále víc těch, kteří sloužit nechtějí. Do konce letošního srpna odepřely vojenskou službu přes tři tisíce lidí. To je více než trojnásobek oproti roku 2022. Mezi nimi vojáci i lidé, kteří zatím s armádou neměli nic společného.

V Německu existuje mnoho míst, která nabízí radu, jak odmítnutí vojenské služby vyřídit formálně. Wolfram Beyer z Mezinárodní organizace odpíračů vojenské služby tuto pomoc pacifistům poskytoval už v 80. letech. Teď se k ní v souvislosti s vládním návrhem zákona o vojně pro mladé vrátil.

„Zaznamenáváme prostřednictvím emailu každý den jeden až dva dotazy,“ uvádí Beyer. „Hodně lidí říká, že nechce podstoupit vojenskou službu, protože nechce bojovat s Ruskem,“ dodává. To ovšem podle něj jako důvod nestačí. Argumentovat je potřeba hlubšími, především náboženskými pohnutkami. Sám už spolupracoval nejen s křesťany, ale i buddhisty nebo svědky Jehovovými.

Druhé kolo vyjednávání o finální podobě zákona o vojenské službě by mělo začít v listopadu. Parlament by ho pak měl schválit v prosinci. Zákon má totiž začít platit už od 1. ledna 2026.

Německá vláda schválila zákon o vojenské službě
Německý ministr obrany Boris Pistorius

Výběr redakce

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 33 mminutami
Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

10:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

Kraje trápí nedostatek zdravotnických záchranářů

před 3 hhodinami
Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

02:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

Požár haly v Bohušovicích nad Ohří je pod kontrolou

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

Českým vývojem dronů se zabývala Zóna ČT24

před 16 hhodinami
Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

Trump: Dokud nebude na stole mírová dohoda, s Putinem se nesetkám

před 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou nejvyšší kategorii, míří k Jamajce

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou kategorii s větrem o rychlosti až 225 kilometrů za hodinu a během neděle by mohl dosáhnout nejvyšší páté kategorie, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Na cestě k Jamajce, na jejíž jižní pobřeží by měl udeřit v úterý ráno tamního času, má v neděli do oblasti severního Karibiku přinést přívalové deště. Regionu podle NHC hrozí katastrofální bleskové povodně.
před 23 mminutami

Argentinci volí část Kongresu, Milei hraje o posílení koalice i podporu Trumpa

Argentinci v neděli rozhodují o obměně zhruba poloviny poslanců a třetiny členů horní komory parlamentu. Jde o první celostátní volby během mandátu prezidenta Javiera Mileie, které jsou vnímány jako referendum o jeho vládě a test jeho popularity. Americký prezident Donald Trump navíc podmínil finanční pomoc Argentině vítězstvím Mileiovy koalice. Poslední předvolební průzkumy ukazují na těsný souboj prezidentovy strany a jejích pravicových spojenců s opoziční levicí.
před 1 hhodinou

V Německu přibývá zájemců o vojenskou službu, ale i jejích odpíračů

Mladé muže v Německu čeká dilema, jestli absolvovat vojenskou službu, kterou chce obnovit spolková vláda. Do jaké míry bude povinná, ukáže výsledek vyjednávání v rámci vládní koalice. Přibývá lidí, kteří výcvik se zbraní absolvují dobrovolně. Na druhé straně je ovšem také stále víc těch, kteří sloužit nechtějí.
před 1 hhodinou

Francouzská policie zatkla podezřelé z podílu na loupeži šperků z Louvru

Francouzská policie v sobotu večer zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.
10:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Strana kurdských pracujících stahuje své jednotky z Turecka

Organizace Strana kurdských pracujících (PKK), která čtyři desetiletí vedla ozbrojený boj s tureckou armádou za práva Kurdů a letos v květnu oznámila ukončení své činnosti, uvedla, že stahuje všechny své jednotky z Turecka na sever Iráku. Informovala o tom v neděli kurdská tisková agentura Firat (ANF).
před 3 hhodinami

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví

Tři lidé v noci na neděli zemřeli po ruském vzdušném útoku na Kyjev, uvedla ráno ukrajinská služba pro mimořádné situace. Zraněno je podle úřadů 29 lidí, včetně sedmi dětí. Podle dřívějšího vyjádření starosty Vitalije Klyčka byly zasaženy dva výškové obytné domy.
03:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Egyptský tým vstoupil do Pásma Gazy. Má pomoci hledat těla rukojmí

Teroristické hnutí Hamás bude v dalších oblastech Pásma Gazy hledat těla zbývajících třinácti rukojmí, pomoci mu v tom má egyptský tým s těžkou technikou, který vstoupil na toto palestinské území v sobotu večer. Vstup egyptských jednotek na palestinské území, kde platí od 10. října příměří po dvou letech války Izraele s Hamásem, osobně schválil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI).
před 5 hhodinami

Premiéři Thajska a Kambodže podepsali dohodu o příměří, byl u toho Trump

Premiéři Thajska a Kambodže Anutin Čánvirakun a Hun Manet v neděli podepsali dohodu o příměří, která má zajistit trvalý klid zbraní po červencovém přeshraničním konfliktu. Americký prezident Donald Trump, který dohodu pomohl vyjednat a byl u jejího podpisu, následně s oběma zeměmi podepsal úmluvy usnadňující vzájemný obchod a výměnu kritických surovin s USA, informovaly tiskové agentury.
02:56Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...