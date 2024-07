V Británii se otevřely volební místnosti

Hlasovací místnosti se v zemi s téměř 70 miliony obyvatel otevřely v sedm hodin místního času (8:00 SELČ), hlasovat pak voliči mohou do 22. hodiny tamního času. Krátce po uzavření volebních místností zveřejní televizní stanice odhad rozdělení 650 křesel v Dolní sněmovně vypracovaný na základě dotazování voličů u hlasovacích míst. Konečné výsledky by měly být známy v pátek dopoledne.

Předvolební modely ovšem naznačovaly, že labouristé směřují k rekordně vysokému zisku mandátů a mohli by obsadit až téměř 450 z celkových 650 křesel. Konzervativci by se z 365 mandátů získaných v roce 2019 mohli propadnout i zhruba na 100, což by pro ně byl jednoznačně nejhorší výsledek za více než sto let.