USA zvažují, že ze statistik o HDP vyjmou vládní výdaje

Petra Hosenseidlová

před 11 m minutami | Zdroj: AP , Reuters , NY Times , Marketplace , Axios , CNBC

Howard Lutnick

Americký ministr obchodu Howard Lutnick uvedl, že Spojené státy by ze statistik o HDP mohly vyjmout vládní výdaje. Reagoval tak na dotazy, zda škrty iniciované úřadem pro vládní efektivitu DOGE, který vede nevolený Trumpův spojenec Elon Musk, nebudou mít špatný vliv na výkon amerického hospodářství. Ekonomové před vyjmutím vládních výdajů ze statistik o HDP varují.

Lutnick tvrdí, že bez vládních výdajů budou zprávy o HDP transparentnější. „Víte, že vlády si historicky pohrávaly s HDP,“ řekl v neděli podle agentury AP. „Počítají vládní výdaje jako součást HDP. Takže tyto dvě části oddělím a učiním to transparentním.“ Se stejným argumentem přišel minulý týden Musk. Podle něj vyloučení vládních výdajů z HDP tento ukazatel zpřesní, protože „v opačném případě můžete uměle zvýšit HDP tím, že budete utrácet peníze za věci, které nezlepšují životy lidí.“ „Pokud vláda koupí tank, je to HDP,“ prohlásil Lutnick. „Ale zaplatit tisícovce lidí, aby přemýšleli o koupi tanku, není HDP. To je vyhozená neefektivita, vyhozené peníze,“ tvrdí ministr.

Šílené, reaguje ekonom Ekonomové oslovení pořadem Marketplace veřejnoprávní rozhlasové sítě APM označili Lutnickův návrh za hloupost. „Je úplně pitomé to vyjmout,“ komentovala Wendy Edelbergová, ředitelka Hamilton Project, ekonomického oddělení think-tanku Brookings Institution. „Směju se, protože by to bylo něco šíleného,“ dodal profesor ekonomie na New York University Gian Luca Clementi. Vládní výdaje jsou klíčovou složkou HDP zemí po celém světě, připomněl profesor ekonomie na University of Chicago Guido Lorenzoni. „Je to něco jako mezinárodně dohodnuté účetní standardy“ stanovené Mezinárodním měnovým fondem, „něco, co, sahá osmdesát let či více zpět“. „Nemyslím si, že akciový trh, finanční trhy, by si to přály,“ řekl agentuře Reuters Sung Won Sohn, profesor financí a ekonomie na Loyola Marymount University. Rovněž by nebylo možné porovnávat výkonnost americké ekonomiky s jejími globálními protějšky. Základní definice HDP je mezinárodně široce akceptována a po desetiletí se nemění, připomněl rovněž list The New York Times (NYT). HDP započítává výdaje spotřebitelů, investice soukromého sektoru, čistý export a vládní investice a výdaje.

„Nezáleží na tom, kdo nakupuje“ Ekonomové sice uznávají, že HDP je nedokonalým měřítkem ekonomického výstupu, natož blahobytu jednotlivců, a vládní služby se obzvlášť těžko měří, protože často nemají hodnotu stanovenou trhem. Úplné vyloučení vládních výdajů přesto nedává smysl, říkají experti podle NYT. Implikovalo by to totiž, že třeba učitelé na soukromých školách do ekonomiky přispívají, zatímco pedagogové z těch veřejných nikoli, nebo že například vládní investice do infrastruktury, zdravotní péče, pomoci při katastrofách a národní obrany nemají žádnou ekonomickou hodnotu, dodávají NYT. „Ať už tužky kupuje federální agentura nebo soukromá firma, chcete zaznamenat, že tužky byly koupeny,“ řekla listu Edelbergová. „Nezáleží na tom, kdo nakupuje.“

Také web Axios píše, že zatímco Lutnick naznačuje netransparentnost toho, jak jsou vládní výdaje do statistik zahrnovány, ve skutečnosti zveřejněné údaje jasně ukazují, jak moc vláda k celkovému HDP přispívá – a experti pak stejně mohou výdaje kabinetu pro účely další analýzy ekonomických trendů vynechat, což také pravidelně dělají. Úkolem ekonomických statistik není hodnotit, co jednotlivci, podniky nebo vlády dělají se svými penězi a jestli konkrétní vládní výdaj byl vynaložený správně, jen se tyto údaje snaží správně vyčíslit, vysvětluje web. Pokud si někdo v restauraci objedná absurdně drahou láhev vína nebo pokud filmové studio utratí astronomickou částku za hrozný snímek, pořád je to součást HDP. Obavy z manipulace Lutnickovo vyjádření přišlo v době, kdy přibývá signálů, že by ekonomika USA mohla ztrácet na síle, dodávají NYT. V lednu klesly výdaje spotřebitelů, zatímco žádosti o podporu v nezaměstnanosti stouply, a zpomaluje i trh s nemovitostmi. Prognostický model FED v Atlantě uvádí, že by HDP mohl v prvním čtvrtletí roku prudce klesnout, i když většina soukromých analytiků stále očekává mírný růst. Škrty federálních výdajů a federální pracovní síly by tak mohly být další brzdou hospodářského růstu, přičemž vyjmutí vládních výdajů ze statistik HDP by tento dopad vládní politiky mohlo zastřít, píší NYT. „Implikuje to, že je v pořádku manipulovat s ekonomickými údaji za účelem politického zisku,“ řekl listu David Wilcox, člen Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku a ředitel výzkumu americké ekonomiky v Bloomberg Economics a také bývalý ředitel výzkumu a statistiky FED.