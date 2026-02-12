USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.

EPA zrušila vládní deklaraci z roku 2009 známou jako „stanovisko o ohrožení“, podle kterého oxid uhličitý, metan a další skleníkové plyny ohrožují zdraví a blaho veřejnosti. Deklarace vydaná během administrativy tehdejšího prezidenta Baracka Obamy se stala právním základem snah federální vlády o omezení emisí, zejména pokud jde o motorová vozidla.

Rok 2025 byl po předchozích dvou letech nejteplejším v historii měření
Ilustrační grafika

Šéf EPA Lee Zeldin podle agentury AP odstoupení od stanoviska označil za „největší deregulační krok v historii Ameriky“. Opatření umožní odstranění limitů na skleníkové plyny, které podle vědců způsobují vlny veder, sucha, lesní požáry a další extrémní počasí.

Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně podle stanice BBC označil deklaraci z roku 2009 za katastrofickou a uvedl, že „závažně poškodila americký automobilový průmysl a masivně zvýšila ceny pro americké spotřebitele“.

Trump v minulosti prohlašoval, že změna klimatu je podvod. Spojené státy po jeho návratu do Bílého domu odstoupily od pařížské úmluvy o změně klimatu.

Nad dohodou o klimatu se smráká, státy mlčí ohledně nových cílů
Požár v oblasti LA

Výběr redakce

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

11:42Aktualizovánopřed 3 mminutami
Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

Praha zavede ombudsmana pro veřejný prostor, rada reagovala na petici k osvětlení

před 6 mminutami
Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

11:06Aktualizovánopřed 10 mminutami
USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

před 11 mminutami
Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

08:55Aktualizovánopřed 37 mminutami
Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu

Odborný ústav vyšetřuje manévr portugalského letadla u Křivoklátu

14:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Podezření na potíže po závadné kojenecké výživě se objevila u čtyř dětí

Podezření na potíže po závadné kojenecké výživě se objevila u čtyř dětí

před 2 hhodinami
Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina

Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Revize emisních povolenek je klíčem k záchraně průmyslu, řekl Babiš na summitu EU

Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek ETS, uvedl ve čtvrtek český premiér Andrej Babiš (ANO) před zahájením jednodenního neformálního summitu Evropské unie. Na belgickém zámečku Alden Biesen se unijní lídři radili, jak může Evropa znovu získat svou konkurenceschopnost vůči USA a Číně v době ekonomických hrozeb a politických turbulencí.
11:42Aktualizovánopřed 3 mminutami

Skeletonistu kvůli helmě se zabitými Ukrajinci diskvalifikovali ze závodu na OH

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se chce odvolat k arbitrážnímu soudu.
11:06Aktualizovánopřed 10 mminutami

USA opouštějí vědecký argument pro boj proti změně klimatu

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve čtvrtek odstoupila od vědeckého stanoviska, že emise skleníkových plynů ohrožují lidské zdraví, a odstranila tak základ pro federální klimatické předpisy. Jedná se o dosud nejagresivnější krok administrativy prezidenta USA Donalda Trumpa zaměřený na omezení boje proti změně klimatu, píší agentury AP a Reuters.
před 11 mminutami

Musíme navýšit výrobu obranných prostředků, uvedl Rutte

Transatlantická vazba zůstává silná. Po jednání ministrů obrany Aliance to uvedl šéf NATO Mark Rutte. Podle něj se daří dávat víc na obranu, kromě investic je ale třeba navýšit i výrobu. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl zase náměstek ministra obrany USA Elbridge Colby. Ministři jednali rovněž o pomoci Kyjevu, kterou je podle Rutteho třeba navýšit. Česko v Bruselu zastupoval nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
08:55Aktualizovánopřed 37 mminutami

Bondiová se v Kongresu odmítla omluvit obětem Epsteina

Ministryně spravedlnosti USA Pam Bondiová ve středu čelila otázkám rozhořčených zákonodárců o způsobu, jakým se její úřad vypořádal s kauzou sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Bondiová se odmítla omluvit Epsteinovým obětem za to, že ve zveřejněných spisech o kauze zůstalo nezačerněno mnoho jmen, osobních údajů a fotografií obětí. Členové Kongresu Bondiové rovněž vytkli, že její úřad naopak začernil jména Epsteinových mocných spojenců. Bondiová a zákonodárci na sebe místy zvyšovali hlas, píší média.
před 3 hhodinami

Vláda USA oznámila konec imigračního zásahu v Minnesotě

Zásah proti imigrantům v Minnesotě se chýlí ke konci, uvedl ve čtvrtek zmocněnec Bílého domu pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti. Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz již v úterý řekl, že očekává ukončení zátahu v řádu dní.
15:42Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Belgická policie zasahovala v sídle Evropské komise kvůli prodeji nemovitostí

Belgická policie ve čtvrtek zasahovala v bruselském sídle Evropské komise (EK) v souvislosti s vyšetřováním možných trestných činů při předloňském prodeji nemovitostí EK belgickému státu, informovaly list Financial Times a agentura AFP s odvoláním na zdroje obeznámené s případem.
před 6 hhodinami

Rusko zablokovalo WhatsApp, doporučilo vlastní aplikaci

Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
12:34Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...