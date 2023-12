Ukrajinská armáda hledá brance i v posilovnách. Nábor nových vojáků dál brzdí korupce

Prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli tomu v létě ohlásil změny, kdy do vedení komisí dosadil bývalé vojáky. Výsledky ale zatím nejsou viditelné a v zemi navíc přibývá padlých. Podle Spojených států už v bojích zemřelo nejméně sedmdesát tisíc ukrajinských vojáků, dalších více než sto tisíc je zraněných. I ti, kteří zůstávají na frontě, jsou často vyčerpaní.

Odvody navíc nejsou centralizované, řeší je jednotlivé oblasti. Největším problémem ale podle Stupaka zůstává korupce. Řada lidí se z branné povinnosti vykoupila. Zemi podle BBC opustilo na dvacet tisíc mužů. „Cena se pohybuje od čtyř do patnácti tisíc dolarů za osobu,“ podotkl Stupak.

Zástupci ukrajinských odvodových komisí často hledají brance v terénu. Předvolání rozdávají na horách nebo v posilovnách. „Teď není situace odvodů tak dobrá, jako byla loni v únoru a březnu. Protože tehdy se hodně hlásili dobrovolníci, kteří se rozhodli bojovat,“ hodnotí vojenský analytik Ivan Stupak z nevládní organizace Ukraine Institute for the Future.

Mobilizace v souladu se zákonem

Ukrajinské vedení proto mluví o reformě. Povinnou vojenskou službu by například mohl nahradit intenzivní výcvik občanů v branném věku. Spekulovalo se i o zapojení soukromých společností do náborů, to však úřady odmítají.

„Posilujeme kontrolu, aby nikdo neporušoval zákon a mobilizace probíhala zákonným způsobem. Nebudeme porušovat žádná lidská práva,“ zdůraznil šéf Mykolajivské oblasti Vitalij Kim.

Podle analytiků je také důležité, aby se odvedení muži lépe nasazovali do rolí odpovídajících jejich dovednostem.