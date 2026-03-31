Ukrajina si připomíná ruské zločiny v Buče, zemi navštívila Kallasová

Na Ukrajinu přijela šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních zemí. V zemi bránící se ruské vojenské agresi si mimo jiné připomínají čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové v Buči nedaleko Kyjeva. Diplomaty přivítal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
„Dnes si připomínáme pochmurné výročí masakru v Buči. V onen den hrůzné obrazy povražděných civilistů otřásly do základu celým světem. Tak silná evropská přítomnost v tento den dokazuje, že spravedlnost za toto a další ruská zvěrstva je nevyhnutelná,“ uvedl Sybiha.
„Komplexní odpovědnost za ruské zločiny je nezbytná pro obnovení spravedlnosti v Evropě. Dnes budeme v úsilí o vyvození odpovědnosti pokračovat,“ dodal.
Ukrajinský ministr dále poznamenal, že jeho země si v těchto dnech připomíná také čtvrté výročí od doby, kdy ukrajinská armáda začala osvobozovat od ruské okupace Kyjevskou oblast a další ukrajinské regiony. „Je to připomínka hrdinství našich obránců,“ pokračoval a na závěr vyjádřil vděk Kallasové i ministrům, kteří na Ukrajinu přijeli.
„Evropa stojí po vašem boku. Budeme nadále poskytovat vojenskou, finanční, energetickou a humanitární podporu. A uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili plnou odpovědnost za ruské zločiny,“ uvedla Kallasová, která zároveň ocenila ukrajinskou odvahu a odolnost.
Macinka má v plánu jednání české a slovenské vlády
Podle serveru Ukrajinska pravda do Kyjeva dorazili také šéfové diplomacií Německa, Polska, Lotyšska a Litvy, tedy Johann Wadephul, Radoslaw Sikorski, Baiba Bražeová a Kestutis Budrys.
Český ministr zahraničí Petr Macinka má v úterý v plánu společné jednání české a slovenské vlády. „Na zasedání šéfů unijních diplomacií jej zastoupí náměstek Jiří Brodský,“ sdělilo ministerstvo zahraničí s odkazem na skutečnost, že Kallasová se v úterý na Ukrajině chystá také uspořádat neformální setkání ministrů zahraničí EU.
V Buči po ruské okupaci našli stovky mrtvých civilistů
Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území osvobodili zpět. Ruští vojáci byli obviněni z páchání mnoha násilností v zemi, například právě z masakru civilistů ve městě Buča v Kyjevské oblasti, které okupovali asi měsíc na začátku invaze.
Po osvobození města na konci března 2022 z Buči přišly zprávy o stovkách zabitých civilistů během ruské okupace. Mrtví byli v masových hrobech, těla ležela i na ulicích, některá s rukama svázanýma za zády. Snímky z místa šokovaly svět. Moskva zodpovědnost za zločiny popřela a obvinění označila za zinscenovaná navzdory četným svědectvím a důkazům svědčícím o zapojení ruské armády.
„Rozsah ruských zvěrstev (spáchaných) během agrese je na evropské půdě od druhé světové války nevídaný,“ uvedl Sybiha před úterní návštěvou evropských diplomatů.
„Musí existovat odpovědnost a nebude amnestie pro ruské zločince, včetně nejvyššího politického a vojenského vedení Ruské federace,“ dodal a vyzval země, aby podpořily zvláštní tribunál, který by se zabýval ruskou agresí proti Ukrajině.
O vzniku tribunálu se podle serveru Politico diskutuje roky. Záměr vytvořit tribunál po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa loni ohlásila Rada Evropy, podle níž by měl mandát stíhat nejvyšší představitele za zločin agrese proti Ukrajině. V současné době ho podporuje asi deset států, podotklo Politico.
Tribunál byl doplnil činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla Rada Evropy. Zvláštní tribunál by tuto mezeru podle ní zaplnil.