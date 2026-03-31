Ukrajina si připomíná ruské zločiny v Buče, zemi navštívila Kallasová


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Na Ukrajinu přijela šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních zemí. V zemi bránící se ruské vojenské agresi si mimo jiné připomínají čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové v Buči nedaleko Kyjeva. Diplomaty přivítal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

„Dnes si připomínáme pochmurné výročí masakru v Buči. V onen den hrůzné obrazy povražděných civilistů otřásly do základu celým světem. Tak silná evropská přítomnost v tento den dokazuje, že spravedlnost za toto a další ruská zvěrstva je nevyhnutelná,“ uvedl Sybiha.

„Komplexní odpovědnost za ruské zločiny je nezbytná pro obnovení spravedlnosti v Evropě. Dnes budeme v úsilí o vyvození odpovědnosti pokračovat,“ dodal.

Ukrajinský ministr dále poznamenal, že jeho země si v těchto dnech připomíná také čtvrté výročí od doby, kdy ukrajinská armáda začala osvobozovat od ruské okupace Kyjevskou oblast a další ukrajinské regiony. „Je to připomínka hrdinství našich obránců,“ pokračoval a na závěr vyjádřil vděk Kallasové i ministrům, kteří na Ukrajinu přijeli.

„Evropa stojí po vašem boku. Budeme nadále poskytovat vojenskou, finanční, energetickou a humanitární podporu. A uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili plnou odpovědnost za ruské zločiny,“ uvedla Kallasová, která zároveň ocenila ukrajinskou odvahu a odolnost.

Macinka má v plánu jednání české a slovenské vlády

Podle serveru Ukrajinska pravda do Kyjeva dorazili také šéfové diplomacií Německa, Polska, Lotyšska a Litvy, tedy Johann Wadephul, Radoslaw Sikorski, Baiba Bražeová a Kestutis Budrys.

Český ministr zahraničí Petr Macinka má v úterý v plánu společné jednání české a slovenské vlády. „Na zasedání šéfů unijních diplomacií jej zastoupí náměstek Jiří Brodský,“ sdělilo ministerstvo zahraničí s odkazem na skutečnost, že Kallasová se v úterý na Ukrajině chystá také uspořádat neformální setkání ministrů zahraničí EU.

Čekala jsem, že se budou dít věci jako v Čečensku. Bylo to ještě horší, říká kronikářka masakrů v Buče a Irpini
V Buči po ruské okupaci našli stovky mrtvých civilistů

Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Ukrajinci nápor nepřátelských vojsk zčásti odrazili a některá území osvobodili zpět. Ruští vojáci byli obviněni z páchání mnoha násilností v zemi, například právě z masakru civilistů ve městě Buča v Kyjevské oblasti, které okupovali asi měsíc na začátku invaze.

Po osvobození města na konci března 2022 z Buči přišly zprávy o stovkách zabitých civilistů během ruské okupace. Mrtví byli v masových hrobech, těla ležela i na ulicích, některá s rukama svázanýma za zády. Snímky z místa šokovaly svět. Moskva zodpovědnost za zločiny popřela a obvinění označila za zinscenovaná navzdory četným svědectvím a důkazům svědčícím o zapojení ruské armády.

Osud Buče je pro Ukrajince děsivým symbolem ruské agrese
„Rozsah ruských zvěrstev (spáchaných) během agrese je na evropské půdě od druhé světové války nevídaný,“ uvedl Sybiha před úterní návštěvou evropských diplomatů.

„Musí existovat odpovědnost a nebude amnestie pro ruské zločince, včetně nejvyššího politického a vojenského vedení Ruské federace,“ dodal a vyzval země, aby podpořily zvláštní tribunál, který by se zabýval ruskou agresí proti Ukrajině.

O vzniku tribunálu se podle serveru Politico diskutuje roky. Záměr vytvořit tribunál po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa loni ohlásila Rada Evropy, podle níž by měl mandát stíhat nejvyšší představitele za zločin agrese proti Ukrajině. V současné době ho podporuje asi deset států, podotklo Politico.

Tribunál byl doplnil činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla Rada Evropy. Zvláštní tribunál by tuto mezeru podle ní zaplnil.

„Zakryli jsme Žeňovi ústa, aby nás neslyšeli," vzpomíná matka ze zmasakrované Buče
Aktuálně z rubriky Svět

Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska mají v úterý poprvé po třech letech společné jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sešli v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Váleční bezdomovci našli v Bejrútu improvizované útočiště

Izrealské útoky na sídla Hizballáhu v libanonské metropoli Bejrútu nuceně vysídlily tamní obyvatele do improvizovaných přístřešků. Na místě vyrostla stanová městečka. Lidé tak reagují na vzrůstající počet obětí v osídlených částech města.
Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán.
Ukrajina odrážela ruské drony a opět zasáhla klíčový přístav

Ukrajinský dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, napsal gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý podle státní agentury TASS informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 267 z celkem 289 dronů, které na Ukrajinu v noci vyslali Rusové.
Íránský útok zasáhl plný tanker v Dubaji, hrozil únik ropy

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker Al-Salmi kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady ráno informovaly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při útoku nebyl nikdo zraněn a všech 24 členů posádky je v pořádku, dodaly úřady podle deníku The Guardian. Čtyři lidé utrpěli v Dubaji zranění po pádu trosek.
VideoUSA dělají politiku v zájmu Kremlu, říká politolog

„To, o co se snaží Rusko už desetiletí, a sice oslabit NATO, teď dělají USA. (…) Spojené státy dělají politiku, která je v zájmu Kremlu. Kdybych byl (ruský vládce Vladimir) Putin, tak bych se hrozně radoval,“ uvedl v Událostech, komentářích politolog a autor knihy Když vyhraje Rusko Carlo Masala. Podle jeho názoru se Evropa již nemůže spolehnout na to, že by USA byly spolehlivým partnerem. „Co musíme udělat? Musíme europeizovat NATO. To znamená převzít víc evropské odpovědnosti,“ říká. Pokud Rusko vyhraje válku, kterou vede proti Ukrajině, pokusí se jít podle Masaly „ještě dál“. Klíčová bude jednotnost Aliance a Evropy, míní. „Čím víc nejednotné bude NATO, čím víc nejednotní budou Evropané, tím více roste pravděpodobnost, že Rusko napadne NATO,“ sdělil Masala v pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou.
VideoAI má nově předpovídat silné sluneční bouře

Umělá inteligence bude nově pomáhat družicím a astronautům. Nový model od IBM jménem Surya má umět předpovídat silné sluneční bouře. Právě ty mohou zničit satelity na oběžné dráze, elektrické vedení na Zemi a také ohrozit zdraví astronautů v kosmickém prostoru. Sonda SDO kontinuálně sleduje slunce přes patnáct let a každých dvanáct sekund pořizuje jeho snímky. Tato data za devět let – skoro 20 milionů gigabytů – využila společnost IBM k tomu, aby naučila AI model Surya odhalit zvýšenou sluneční aktivitu dřív než člověk. Odborníci však chtějí jít ještě dál. Aktuálně se tak obdobný model učí ze satelitních snímků Země. Cílem je lepší předpověď počasí a rychlejší reakce při přírodních katastrofách nebo vylepšení zemědělství.
