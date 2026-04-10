Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.

Ruská armáda podle Hanži na Dněpropetrovskou oblast od čtvrtečního večera do pátečního rána podnikla téměř třicet dronových a dělostřeleckých útoků. Dva mrtvé si podle něho vyžádaly útoky v oblasti města Synelnykove ležícího na jihovýchod od Dnipra. Jednoho muže záchranáři odvezli do nemocnice ve středně těžkém stavu. Zranění utrpělo i několik dalších lidí při ruských útocích jinde v regionu.

Ruský dron v noci na pátek zasáhl vesnici Inženerne nedaleko Chersonu a zranění utrpěla 86letá žena, uvedla chersonská městská vojenská správa. Policisté ji s poraněním hlavy odvezli do nemocnice.

Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se v noci opět stala Oděská oblast na jihu Ukrajiny. Bezpilotní letouny zasáhly několik obcí, včetně města Vylkove, ležícího v deltě Dunaje u hranic s Rumunskem a přezdívaného ukrajinské Benátky, informovala agentura Unian.

Nálet, který trval několik hodin, vedl k přerušení dodávek elektřiny. Poškozeno bylo také přístavní zařízení. Naštěstí nejsou žádné oběti ani ranění. Vzniklé požáry jsou pod kontrolou, škody se odstraňují, napsal na sociální síti šéf oblastní správy Oleh Kiper. Drony celou noc útočily také na Oděsu, kde podle místních úřadů poškodily blíže neupřesněný objekt infrastruktury.

Rusko podle ukrajinských vzdušných sil v noci nad Ukrajinu vyslalo 128 dronů, 113 z nich protivzdušná obrana sestřelila. Čtrnáct útočných bezpilotních letounů zasáhlo šest míst, na dalších sedmi se zřítily trosky sestřelených dronů.

Ruská letiště kvůli útokům přerušila provoz

Ruskojazyčný servis BBC píše, že některá letiště v Povolží v noci na pátek přerušila provoz kvůli hrozbě ukrajinských vzdušných útoků. Ukrajinské drony podle úřadů útočily ve Volgogradské oblasti. Gubernátor Andrej Bočarov zprvu tvrdil, že se nikomu nic nestalo, ale později upřesnil, že v nemocnici podlehl zraněním obyvatel města Volžskij, kterého zasáhly trosky dronu v zahrádkářské kolonii bývalých zaměstnanců ministerstva vnitra.

Úřady v Rostovské oblasti sousedící s okupovanou částí Ukrajiny informovaly o sestřelení 48 dronů nepřítele. Menší škody jsou na rodinném domku ve vsi Šeptuchovka na západě regionu.

Ministerstvo obrany v Moskvě tvrdí, že ruská protivzdušná obrana během noci zneškodnila 151 ukrajinských dronů. Více než sto jich sestřelila nad Volgogradskou a Rostovskou oblastí. Později informovalo o dalších patnácti dronech, zničených v pátek ráno.

