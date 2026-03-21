Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Polská vláda se dál snaží zachránit část plánu na masivní modernizaci armády. Už týden v zemi totiž hoří politická bitva o veto prezidenta Karola Nawrockého, kterým zablokoval žádost o půjčku od Evropské komise. Kabinet Donalda Tuska chce posilovat evropskou spolupráci. Hlava státu spolu s opozicí naopak sází na Spojené státy.
Jezevec, krab, rosomák nebo rak se aktuálně objevily na polském seznamu ohrožených druhů. Nejde však o živočichy, ale o názvy vojenské techniky vyráběné v Polsku. K jejich produkci měla pomoci evropská injekce ve výši 40 miliard eur (zhruba 980 miliard korun). „Podstatou toho programu je investovat především do vlastního obranného průmyslu a tím pádem také do urychlení našeho hospodářského vývoje,“ řekl bývalý generál Stanisław Koziej.
V přepočtu zhruba 270 miliard korun mělo z nového programu zamířit na modernizaci dělostřelectva, přes čtvrt bilionu na protidronové systémy a přibližně 140 miliard korun na výrobu munice. Vláda je přesvědčena, že se jí peníze podaří získat. „Nemůžeme promarnit ani jediný den při zbrojení polské armády,“ burcoval v parlamentu vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Opozice dál prosazuje především těsnější spolupráci se Spojenými státy. Vláda naopak varuje před izolací a odloučením se od evropských partnerů. „Rozhodnutí (prezidenta Nawrockého) bylo rozhodnutím na obranu polské nezávislosti a na obranu slušnosti,“ prohlásil předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczynski.
V minulosti přitom platilo, že právě v otázce obrany země panuje napříč politickým spektrem shoda. Aktuální situace je tak nejspíše začátkem rok a půl dlouhé předvolební kampaně. A už teď je polská veřejnost v této otázce rozpolcená.
Podle posledního průzkumu by si sice většina dotázaných přála pokračování projektu, podporu má ale hlavně u vládních voličů. Prezidentovi příznivci naopak jeho krok schvalují. „Celá pravice se shoduje, že by se evropská integrace neměla prohlubovat a program SAFE vnímají jako prvek integrace kolem Německa a Francie,“ upozornil politolog Varšavské univerzity Rafał Chwedoruk.
V rámci programu SAFE rozděluje Evropská unie v přepočtu až tři a půl bilionu korun. O půjčku požádalo devatenáct unijních zemí, Varšava z tohoto balíku měla získat největší podíl. Polského zaváhání by ale mohlo využít Česko a získat nakonec větší obnos.