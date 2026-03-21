Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden


Události: Modernizace polské armády
Polská vláda se dál snaží zachránit část plánu na masivní modernizaci armády. Už týden v zemi totiž hoří politická bitva o veto prezidenta Karola Nawrockého, kterým zablokoval žádost o půjčku od Evropské komise. Kabinet Donalda Tuska chce posilovat evropskou spolupráci. Hlava státu spolu s opozicí naopak sází na Spojené státy.

Jezevec, krab, rosomák nebo rak se aktuálně objevily na polském seznamu ohrožených druhů. Nejde však o živočichy, ale o názvy vojenské techniky vyráběné v Polsku. K jejich produkci měla pomoci evropská injekce ve výši 40 miliard eur (zhruba 980 miliard korun). „Podstatou toho programu je investovat především do vlastního obranného průmyslu a tím pádem také do urychlení našeho hospodářského vývoje,“ řekl bývalý generál Stanisław Koziej.

V přepočtu zhruba 270 miliard korun mělo z nového programu zamířit na modernizaci dělostřelectva, přes čtvrt bilionu na protidronové systémy a přibližně 140 miliard korun na výrobu munice. Vláda je přesvědčena, že se jí peníze podaří získat. „Nemůžeme promarnit ani jediný den při zbrojení polské armády,“ burcoval v parlamentu vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.

Budeme čerpat unijní půjčku na zbrojení jinak, řekl Tusk po vetu prezidenta
Opozice dál prosazuje především těsnější spolupráci se Spojenými státy. Vláda naopak varuje před izolací a odloučením se od evropských partnerů. „Rozhodnutí (prezidenta Nawrockého) bylo rozhodnutím na obranu polské nezávislosti a na obranu slušnosti,“ prohlásil předseda Práva a spravedlnosti Jaroslaw Kaczynski.

V minulosti přitom platilo, že právě v otázce obrany země panuje napříč politickým spektrem shoda. Aktuální situace je tak nejspíše začátkem rok a půl dlouhé předvolební kampaně. A už teď je polská veřejnost v této otázce rozpolcená.

Podle posledního průzkumu by si sice většina dotázaných přála pokračování projektu, podporu má ale hlavně u vládních voličů. Prezidentovi příznivci naopak jeho krok schvalují. „Celá pravice se shoduje, že by se evropská integrace neměla prohlubovat a program SAFE vnímají jako prvek integrace kolem Německa a Francie,“ upozornil politolog Varšavské univerzity Rafał Chwedoruk.

V rámci programu SAFE rozděluje Evropská unie v přepočtu až tři a půl bilionu korun. O půjčku požádalo devatenáct unijních zemí, Varšava z tohoto balíku měla získat největší podíl. Polského zaváhání by ale mohlo využít Česko a získat nakonec větší obnos.

Polsko by podle Nawrockého mělo mít vlastní jaderný program
Írán udeřil na izraelské město, kde je jaderné zařízení. Zraněných jsou desítky

Írán udeřil na izraelské město, kde je jaderné zařízení. Zraněných jsou desítky

20:19Aktualizovánopřed 37 mminutami
Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

před 1 hhodinou
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 1 hhodinou
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

15:01Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

17:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

12:45Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 5 hhodinami
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

09:39Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Írán udeřil na izraelské město, kde je jaderné zařízení. Zraněných jsou desítky

Útok íránskou balistickou raketou zranil v sobotu nejméně 39 lidí v jihoizraelském městě Dimona, v němž se nachází jaderné výzkumné centrum. Píše o tom agentura AFP. Web Times of Israel (ToI) s odvoláním na zdravotnickou záchrannou službu uvedl, že po dopadu rakety bylo do nemocnice převezeno dohromady 47 lidí – včetně těch, kteří utrpěli psychický otřes.
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

Podivný osud má ukrajinský voják, který byl tři roky oficiálně mrtvý. Kvůli chybě úřadů ho na začátku války rodina pohřbila. Po celou dobu byl přitom v ruském zajetí. Nyní je zpátky doma, oficiálně ale dál zůstává na seznamu padlých. Kvůli tomu nemá například doklady, ale ani nárok na pomoc.
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

Ruské úřady se snaží potlačit dva nečekané kritické hlasy. Proti režimu se postavil vlivný a dříve prokremelský právník Ilja Remeslo. Sepsal manifest, proč nepodporuje šéfa Kremlu Vladimira Putina. A o několik dní později skončil v psychiatrické léčebně. Na odpor proti úřadům se staví i farmáři. Tvrdí, že jim místní správa bezdůvodně bere dobytek pod záminkou údajného šíření nemocí.
Ruský útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, Černihiv skončil bez proudu

Ruský sobotní útok na Záporoží si vyžádal dvě oběti, zranění utrpělo šest lidí včetně dvou dívek, uvedla Ukrajinska pravda. V důsledku útoků agresora na energetickou infrastrukturu zůstala bez proudu ukrajinská Černihivská oblast. Moskva v noci na sobotu zaútočila na Ukrajinu 154 drony. Rusko tvrdí, že Kyjev v noci vyslal na jeho území 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku rusko-ukrajinské války, píše AFP.
Teherán informoval o útoku na jaderné zařízení, Izrael se k němu nehlásí

Izrael a Spojené státy v sobotu ráno provedly útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu, napsala s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim agentura Reuters. Jeruzalém však později odmítl, že by byl do úderu zapojen. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nebyli ohroženi, uvedla íránská agentura. Informaci o nešíření radiace potvrdila také Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Izrael také podle AFP varoval, že intenzita útoků v Íránu se v příštích dnech výrazně zvýší.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter. Mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő sdělil, že Česko podpisem potvrdilo své pozice a solidaritu se spojenci.
Izraelské letectvo znovu udeřilo na cíle v Libanonu

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce předtím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, informovala agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
