Američtí vojáci zůstanou v Polsku a Spojené státy jsou připravené navýšit jejich počet, pokud to Varšava bude chtít, prohlásil ve středu americký prezident Donald Trump při návštěvě polské hlavy státu Karola Nawrockého v Bílém domě. Informují o tom agentury PAP a Reuters.
Trump potvrdil setrvání amerických vojáků v Polsku
„Američtí vojáci zůstanou v Polsku,“ ujistil Trump Polsko, které má obavy z rozpínavosti Ruska. „Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky,“ doplnil. Agentura Reuters připomněla, že americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek.
Proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti. Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů.
Podstatná část setkání obou politiků se má týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit ruskou válku na Ukrajině, kterou Moskva zahájila před více než třemi a půl roku. Dále má americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho podporovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.
Putinovi nemám co říct, sdělil Trump
Trump prohlásil, že ruskému vládci Vladimiru Putinovi v tuto chvíli nemá co dalšího říct. „Moje stanovisko zná a nějak se rozhodne. Budeme buď spokojení, nebo spokojení podle toho, jak se rozhodne, a uvidíte, že pokud budeme nespokojení, budou se dít věci,“ dodal americký prezident.
Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters ve středu řekl, že se Trump chystá v následujících dnech telefonicky spojit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.