Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Spory mezi Čínou a Japonskem
Zdroj: ČT24

Čínský premiér Li Čchiang nemá v plánu setkat se s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summitu G20 v Jižní Africe, aby jednali o diplomatické krizi. Tu vyvolalo vyjádření Takaičiové k Tchaj-wanu. Při rozpravě v parlamentu připustila, že čínský útok by ohrozil Japonsko a mohl by vyvolat reakci armády. Peking kvůli tomu uvalil na Tokio trestná opatření a chce situaci řešit v OSN.

Přeplněné ósacké ulice. Čínští turisté zlákaní oslabeným jenem utrácejí ve velkém. Do září jich do Japonska přijelo rekordních 7,5 milionu. V některých obchodních domech tvoří přes polovinu tržeb. To má skončit. Obchodníci zatím krizi nepociťují, ale čínské cestovky stornovaly půl milionu letenek. Dalšími tresty Peking hrozí.

„Pokud Japonsko setrvá na chybné cestě, Čína přijme nezbytná opatření a Japonsko ponese následky,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva obchodu Che Jung-čchien.

Čína také zakázala dovoz mořských plodů. Pro Japonce to ale není nic nového. V minulosti zažili bojkot kvůli územním sporům o ostrovy Senkaku nebo vypouštění vyčištěné vody z jaderné elektrárny Fukušima.

Čínsko-japonské vztahy dál chladnou. Peking zakázal svým občanům do země vycestovat
Si Ťin-pching

Japonské společnosti zažily různé krize

Japonské společnosti v Číně mají zkušenosti i s rabováním. Majitel restaurace v Šanghaji zažil už několik krizí. „Když jdou naši politici do svatyně Jasukuni, dopad je relativně malý. Voda z Fukušimy a další působí větší problémy. Zákazníci přestanou chodit a dějí se i horší věci,“ sdělil majitel Takašito Ito.

Na slavném rybím trhu v Tokiu berou hrozby s klidem. „Jestli mají Číňané chuť na ryby, ať přijedou. Není třeba jíst je v Číně,“ říká s úsměvěm penzista Kjohiko Išiwata. „Taková je čínská politika, je mi jich spíš líto. Musíme prostě počkat, až to přejde,“ poznamenal muž ve středním věku Tacuja Jošida.

Podporu Japonsku vyjádřil tchaj-wanský prezident, kterého Peking obviňuje ze separatismu. Tchaj-wan má bohaté zkušenosti s ekonomickým bojkotem, kterým si Peking vynucuje poslušnost. S Japonskem má úzké, byť neoficiální vztahy. Tokio vládlo Tchaj-wanu od roku 1895 do konce druhé světové války.

Takaičiová prolomila tabu. Připustila nasazení armády v případě napadení Tchaj-wanu
Japonská premiérka Sanae Takaičiová

„Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny. Ať už Lajova vláda předvede jakékoli divadlo, nic na tom nezmění,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ming.

Protest Tokia vyvolalo video čínské televize, které se stalo hitem na sociálních sítích. Japonská delegace netušila, že po jednání budou oproti zvyklosti přítomny kamery. Japonský diplomat sklání hlavu, čínský má ruce v kapsách. Propaganda to vykládá, jako že Japonci přišli s prosíkem.

Výběr redakce

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

Před osmdesáti lety přišlo Československo o Podkarpatskou Rus

před 5 mminutami
Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

před 19 mminutami
Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

Lidovci navrhli změnit rozdělování peněz krajům, vycházejí z návrhu asociace

před 20 mminutami
Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

Dopravci se chystají na vánoční sezonu, pomáhají jim i výdejní boxy

před 29 mminutami
Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

před 1 hhodinou
Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

před 2 hhodinami
Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

před 3 hhodinami
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Čínský premiér Li Čchiang nemá v plánu setkat se s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summitu G20 v Jižní Africe, aby jednali o diplomatické krizi. Tu vyvolalo vyjádření Takaičiové k Tchaj-wanu. Při rozpravě v parlamentu připustila, že čínský útok by ohrozil Japonsko a mohl by vyvolat reakci armády. Peking kvůli tomu uvalil na Tokio trestná opatření a chce situaci řešit v OSN.
před 19 mminutami

Klimatická dohoda COP30 přináší více peněz pro chudé, nezmiňuje fosilní paliva

Světové vlády se na klimatické konferenci COP30 v Brazílii dohodly na zvýšení finančních prostředků pro chudé země potýkající se s globálním oteplováním. Kompromisní dohoda ale vynechává jakoukoliv zmínku o fosilních palivech, napsala agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

Nervozita na akciových trzích narůstá. Obavy z prasknutí investiční bubliny kolem umělé inteligence se nadále šíří. Mnoho hlasů odkazuje na takzvanou internetovou krizi světových financí z počátku milénia. Klíčový producent nejvýkonnějších čipů světa – americká společnost Nvidia – přesto opět vyhlíží astronomické zisky.
před 3 hhodinami

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy podle zástupců tamních zdravotnických úřadů zabily 24 lidí a dalších 54 lidí, včetně dětí, zranily. Informuje o tom agentura AP. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké, Spojenými státy zprostředkované příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, obě strany se však navzájem viní z jeho porušování.
před 3 hhodinami

„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David

K žádnému míru to cesta není, Rusko dostane to, co chtělo, a nedává za to žádné záruky, řekl k americko-ruskému plánu na ukončení ruské války na Ukrajině v pátečních Událostech, komentářích europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Senátor David Smoljak (STAN) v debatě moderované Barborou Kroužkovou uvedl, že se mu plán jeví, jako by byl vytvořený v Kremlu. Podle europoslance Ivana Davida (SPD) je plán „realistický“ a „nadějný z hlediska jeho přijetí a tím i naděje na ukončení válečného konfliktu na Ukrajině“.
před 4 hhodinami

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda navrhla zrušit současný úřad na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti a nahradit ho novou institucí. Tu by mohla vládní koalice premiéra Roberta Fica (Smer) personálně ovládnout. Vyplývá to z návrhu zákona, který kabinet schválil na své mimořádné schůzi. Opozice označila předlohu za skandální.
před 6 hhodinami

Trump po kritice spojenců připustil, že jeho plán pro Ukrajinu není finální

Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou, informuje agentura Reuters. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil poté, co Ukrajina a evropští spojenci USA dali najevo, že americký plán může být základem pro další jednání, ale je na něm třeba ještě dál pracovat.
před 6 hhodinami

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.
před 7 hhodinami
Načítání...