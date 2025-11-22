Tokio chce spor s Pekingem řešit v OSN

Čínský premiér Li Čchiang nemá v plánu setkat se s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou na summitu G20 v Jižní Africe, aby jednali o diplomatické krizi. Tu vyvolalo vyjádření Takaičiové k Tchaj-wanu. Při rozpravě v parlamentu připustila, že čínský útok by ohrozil Japonsko a mohl by vyvolat reakci armády. Peking kvůli tomu uvalil na Tokio trestná opatření a chce situaci řešit v OSN.
Přeplněné ósacké ulice. Čínští turisté zlákaní oslabeným jenem utrácejí ve velkém. Do září jich do Japonska přijelo rekordních 7,5 milionu. V některých obchodních domech tvoří přes polovinu tržeb. To má skončit. Obchodníci zatím krizi nepociťují, ale čínské cestovky stornovaly půl milionu letenek. Dalšími tresty Peking hrozí.
„Pokud Japonsko setrvá na chybné cestě, Čína přijme nezbytná opatření a Japonsko ponese následky,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva obchodu Che Jung-čchien.
Čína také zakázala dovoz mořských plodů. Pro Japonce to ale není nic nového. V minulosti zažili bojkot kvůli územním sporům o ostrovy Senkaku nebo vypouštění vyčištěné vody z jaderné elektrárny Fukušima.
Japonské společnosti zažily různé krize
Japonské společnosti v Číně mají zkušenosti i s rabováním. Majitel restaurace v Šanghaji zažil už několik krizí. „Když jdou naši politici do svatyně Jasukuni, dopad je relativně malý. Voda z Fukušimy a další působí větší problémy. Zákazníci přestanou chodit a dějí se i horší věci,“ sdělil majitel Takašito Ito.
Na slavném rybím trhu v Tokiu berou hrozby s klidem. „Jestli mají Číňané chuť na ryby, ať přijedou. Není třeba jíst je v Číně,“ říká s úsměvěm penzista Kjohiko Išiwata. „Taková je čínská politika, je mi jich spíš líto. Musíme prostě počkat, až to přejde,“ poznamenal muž ve středním věku Tacuja Jošida.
Podporu Japonsku vyjádřil tchaj-wanský prezident, kterého Peking obviňuje ze separatismu. Tchaj-wan má bohaté zkušenosti s ekonomickým bojkotem, kterým si Peking vynucuje poslušnost. S Japonskem má úzké, byť neoficiální vztahy. Tokio vládlo Tchaj-wanu od roku 1895 do konce druhé světové války.
„Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí Číny. Ať už Lajova vláda předvede jakékoli divadlo, nic na tom nezmění,“ prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ming.
Protest Tokia vyvolalo video čínské televize, které se stalo hitem na sociálních sítích. Japonská delegace netušila, že po jednání budou oproti zvyklosti přítomny kamery. Japonský diplomat sklání hlavu, čínský má ruce v kapsách. Propaganda to vykládá, jako že Japonci přišli s prosíkem.