Tanzanská prezidentka získala 95 procent hlasů, opozice protestovala

Dosavadní prezidentka Samie Suluhu Hassanová jasně ovládla volby v Tanzanii, proti jejichž průběhu vypukly tento týden masové demonstrace, na nichž při zásazích bezpečnostních složek umírali lidé. Hassanová získala přes 95 procent hlasů, vyplývá pode agentury AFP ze sobotních zpráv místní televize. Oponenti prezidentky protestovali proti zákazu kandidatury dvou politiků hlavních opozičních stran, který výrazně zvýhodnil Hassanovou.
Na zveřejnění oficiálních výsledků by mělo dojít během soboty, stejně jako na uvedení Hassanové do úřadu, píše AFP. Politička Revoluční strany Tanzanie (CCM), která východoafricé zemi nepřetržitě vládne od roku 1961, kdy Tanzanie získala nezávislost, ve volbách svedla souboj pouze se zástupci menších stran, protože dvojice oponentů s výraznější podporou nemohla po zásahu úřadů kandidovat.
Hned po středečních volbách vypukly protesty zvláště mladých lidí, kteří obviňují vládu z podrývání demokracie a ze zvýhodnění Hassanové na úkor opozice. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva zemřelo při násilném potlačování protestů nejméně deset lidí, místní opozice hovoří až o sedmi stovkách mrtvých.
Na nepokoje tanzanské úřady reagovaly nasazením armády, zákazem vycházení a zablokováním přístupu k internetu. Při demonstracích bylo zapáleno několik policejních stanic a vozidel. Vláda také odložila znovuotevření univerzit, které bylo plánováno na pondělí.
Hassanová byla viceprezidentkou autoritářského vládce Johna Magufuliho, po jehož smrti v březnu 2021 převzala vedení Tanzanie. Letošní volby byly tudíž její první.