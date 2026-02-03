Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci


Komando čtyř útočníků zabilo v úterý Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Napsala to agentura AFP s odkazem na jeho francouzského právníka Marcela Ceccaldiho. Na syna bývalé hlavy státu zaútočili v jeho domě v Zintánu na severozápadě Libye. Podle právníka se identitu čtyř mužů zatím nepodařilo odhalit.

Podle agentur Reuters a AP potvrdili informace o úmrtí třiapadesátiletého Kaddáfího také příslušníci jeho rodiny, libyjská média i místní úřady.

Jeho politický tým následně popsal, že ho čtyři maskovaní muži v jeho domě zabili „při zbabělém a zrádném atentátu“. V prohlášení podle AP doplnil, že se Sajf Islám Kaddáfí střetl s útočníky, kteří v jeho domě vypnuli kamerový systém v „zoufalé snaze zakrýt stopy svých ohavných zločinů“.

Podle Ceccaldiho na Kaddáfího neznámí útočníci zaútočili přibližně ve čtrnáct hodin místního času (13:00 SEČ). Doplnil, že se před několika dny od jednoho z Kaddáfího blízkých dozvěděl, že má problémy se zajištěním své bezpečnosti, odmítl ale pomoc od dalších členů rodiny.

Trest smrti a později amnestie

Sajf Islám se narodil jako druhý syn Kaddáfího v roce 1972 v Tripolisu. Studoval mimo jiné na Londýnské škole ekonomie a politických věd (LSE) a zastával reformní proud v režimu svého otce.

V severoafrické zemi je dobře známý, zejména díky své roli při formování politiky před rokem 2011, ale v posledních letech jeho veřejný profil upadl, píše agentura Reuters. Po pádu vlády Muammara Kaddáfího v roce 2011 ho při pokusu o útěk do sousedního Nigeru zadrželi ozbrojenci.

Boje mezi ozbrojenými skupinami v Libyi si vyžádaly šest obětí
Tripolis

Al-Džazíra připomíná, že v rozhovoru pro agenturu Reuters v době lidového povstání v Libyi v roce 2011 řekl: „Bojujeme tady v Libyi, umíráme tady v Libyi.“ Varoval, že potečou řeky krve a vláda bude bojovat do posledního muže, ženy a náboje. „Celá Libye bude zničena. Budeme potřebovat čtyřicet let, abychom se dohodli na tom, jak řídit zemi, protože dnes bude každý chtít být prezidentem nebo emírem a každý bude chtít řídit zemi,“ dodal.

Sajf Islám Kaddáfí čelil četným obviněním z mučení a extrémního násilí proti odpůrcům vlády svého otce a v únoru 2011 byl zařazen na sankční seznam OSN a byl mu zakázán vstup do zahraničí. Byl také předběžně obviněn Mezinárodním trestním soudem z údajných zločinů proti lidskosti při povstání v roce 2011, za což na něj byl vydán zatykač.

V roce 2015 ho libyjský soud v nepřítomnosti odsoudil k trestu smrti za potlačení pokojných protestů během revoluce v roce 2011, která ukončila vládu jeho otce.

Jedna z libyjských vlád mu v roce 2017 udělila amnestii a bojovníci ho následně propustili. Od té doby žil v Zintánu. V roce 2021 se zaregistroval jako prezidentský kandidát pro prosincové volby. Tento krok, který AP označila za kontroverzní, vyvolal bouřlivé reakce odpůrců režimu jeho otce v západní a východní Libyi. Volební úřad ho z boje o prezidentské křeslo vyřadil. Volby však nakonec kvůli politické patové situaci podle Reuters zkrachovaly.

Libye odkládá výběr nového prezidenta, komise navrhuje volby za měsíc
Příslušník bezpečnostních složek před budovou volební komise v Benghází

