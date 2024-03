Superúterý podtrhlo favority. Biden i Trump ale od straníků dostali varovné vzkazy

Pro Bidena znamenají protestní hlasy problém v několika klíčových státech, kde se předvídá těsný listopadový souboj s Donaldem Trumpem. Výsledky rozhodují i desítky tisíc hlasů, které jsou zásadní pro zisk většiny volitelů. „Je možné, že tam, kde Biden vyhrál o dva tři procentní body, se to zvrátí v jeho neprospěch. Pár protestních hlasů může ve státech, kde je to nesmírně těsné, otočit volby tak, aby vyhrál Donald Trump,“ řekl amerikanista Jan Beneš. I zdánlivě zanedbatelná čísla tedy mohou nakonec sehrát klíčovou roli.

List The New York Times podotýká, že zatímco v Michiganu je protestní hnutí organizováno zručně a disponuje solidními zdroji, v dalších státech jako Colorado nebo Massachusetts jde o živelnější a fragmentované snahy, o kampaň na té nejnižší úrovni, třeba chození od dveří ke dveřím, na jejíž přípravu měli aktivisté jen pár dní. Proto například organizátoři v Minnesotě neměli ambiciózní cíle a ještě před hlasováním předesílali, že cílí na pět tisíc prázdných hlasovacích lístků. Nakonec jich dle serveru Axios bylo šestačtyřicet tisíc.

Protestní hnutí věří, že už upoutalo pozornost Bílého domu. Podle některých aktivistů to naznačuje nedělní prohlášení viceprezidentky Kamaly Harrisové, která apelovala na dočasné příměří. „Nemyslím si, že by viceprezidentka přišla s takovou proklamací, kdyby nebylo před superúterým. Podobnou věc jsme viděli i s Bidenem,“ míní Asma Nizamiová, jedna z organizátorek protestního hnutí v Minnesotě. Jelikož se hlasy stojící proti současné administrativě rozlévají v mnoha státech, demokratičtí kandidáti je nemohou ignorovat, je přesvědčena.

„V listopadu budeme čelit opravdu nebezpečnému kandidátovi v osobě Donalda Trumpa, který našim komunitám způsobí nesmírné potíže a ohrozí naši demokracii. Uvědomujeme si to, ale nyní se soustředíme na to, abychom poslali vzkaz prezidentu Bidenovi,“ řekla NYT jedna z organizátorek minnesotského protestu Elianne Farhatová.

Izrael v očích většiny demokratů zašel příliš daleko

Spojené státy pokračují v podpoře Izraele, ale v posledních týdnech dává Bílý dům čím dál hlasitěji najevo nevoli s postupem Jeruzaléma v Pásmu Gazy. Washington tlačí na klid zbraní a rozsáhlejší dodávky humanitární pomoci do Gazy, což kromě už zmíněných slov Harrisové ilustrovala také víkendová letecká dodávka potravin do regionu.

„Prezident slyší voliče účastnící se protestního hlasování. Sdílí jejich cíl ukončit násilí, nastolit spravedlivý a trvanlivý mír a usilovně na tom pracuje,“ vzkázala mluvčí Bidenovy kampaně Lauren Hittová. Podle mnohých organizátorů protestu se ale americký prezident nesnaží dostatečně, podotýkají The New York Times.

Agentura Bloomberg upozornila, že rizikem pro Bidena není, že by voliči přeběhli do Trumpova tábora, ale že v listopadu zůstanou doma a hlasovat nepůjdou. Současnému prezidentovi by se tak mohla rozpadnout křehká voličská koalice, která ho před čtyřmi lety dostala do oválné pracovny. Bidenova kampaň si ale stojí za tím, že je nyní příliš brzy předvídat, jak válka Hamásu a Izraele ovlivní prezidentské volby.