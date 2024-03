Trump během superúterý triumfoval, přišel jen o Vermont

Americký exprezident Donald Trump míří podle dosavadních propočtů za jasným vítězstvím v souboji o republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb. Během takzvaného superúterý, v němž republikáni rozhodují o svém kandidátovi v celkem patnácti státech, dosud podle výsledkových projekcí vyhrál ve dvanácti včetně Kalifornie, Texasu či Severní Karolíny. Informovaly o tom agentury AP a Reuters. Jeho protikandidátka Nikki Haleyová získala důvěru ve Vermontu.

Z celkem patnácti států, v nichž republikáni v úterý vybírali svého kandidáta do prezidentských voleb, dosud žádné výsledky nezveřejnily Utah a Aljaška.

Trumpova oponentka má už jen teoretickou šanci na zisk dostatečného počtu delegátů na stranický sjezd v červenci, který bude rozhodovat o konečné nominaci. „Ona sází na něco jiného – na to, že v dalších měsících budou narůstat potíže Donalda Trumpa ohledně toho, jak budou začínat a probíhat soudy,“ dodal.

Haleyová měla k úterku na kontě vítězství pouze v hlavním městě Washingtonu. Média superúterý vykreslovala jako její poslední šanci na zvrácení republikánského nominačního klání, které se vyvíjí jednoznačně v Trumpův prospěch. Americká média spekulují o jejím setrvání v kampani. Na úterní večer nicméně neohlásila žádnou akci, na níž by se k této věci mohla vyjádřit.

Trumpovi mohou podle analytiků i předvolebních průzkumů snížit voličskou podporu soudní stání, která jej do prezidentských voleb čekají. „Trumpa mohou připravit o peníze, bude v měsících před volbami vidět ve všech zpravodajských pořadech jako ten, který stojí před soudem, musí se bránit, nebude mít čas na kampaň,“ pokračoval Miřejovský. Na to bude poukazovat kampaň protikandidáta Bidena.

„Hlavní zpráva, kterou se Trump snaží předat voličům – ‚Joe Biden, který je tady čtvrtý rok, na to nestačí, já přicházím opět s novou energií‘ – uvidíme, jestli mu to voliči uvěří,“ podotkl k Trumpovu projevu bývalý zpravodaj ČT ve Spojených státech David Miřejovský.

Trump po ohlášeném vítězství ve více než desítce států označil superúterý za „skvělou noc“. Podle agentury AFP to prohlásil před příznivci ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě.

Ve všech třech dotyčných státech odpověděla rovněž nadpoloviční většina dotazovaných, že čtyřnásobně trestně stíhaný Trump by podle nich byl vhodným kandidátem do úřadu, i kdyby byl u soudu usvědčen ze zločinu.

Na otázku, zda by migranti bez patřičných povolení měli být deportováni, odpovědělo kladně 62 procent voličů v republikánských primárkách v Severní Karolíně, 46 procent ve Virginii a 57 procent v Kalifornii.

Trump a jeho firmy musí zaplatit pokutu přes 350 milionů dolarů, rozhodl soud v New Yorku

Superúterý letos nepoutá takovou pozornost jako v minulých volebních cyklech, neboť přichází v momentě, kdy jsou souboje o nominaci republikánů a demokratů považované za víceméně rozhodnuté. Trump u Republikánské strany i jeho pravděpodobný demokratický soupeř, současný prezident Joe Biden, od počátku nominačnímu procesu dominují a nic podle analytiků nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo něco změnit.

„Máme skvělou republikánskou stranu se všemi talenty, máme jednotu, budeme mít nejlepší ekonomiku, jakou jsme kdy měli. Teď máme zemi velice rozdělenou – politika je využívána jako zbraň, využívá se také to, co se děje ve třetích zemích. Měli jsme svobodný tisk, ale dnes není férový, lidé jim nevěří, tady v podstatě účinkuje cenzura,“ dodal.

„O kandidátech rozhodují do značné míry stranická vedení obou stran a taky peníze,“ řekl k téměř jistým nominacím do listopadových voleb amerikanista a rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký. Podotkl, že na rozdíl od roku 2016 Trump Republikánskou stranu „zcela ovládá“, před osmi lety to bylo obráceně. „Byl outsider, který neměl podporu stranického vedení.“