Bidenovi vyneslo superúterý nominaci v patnácti státech, na Samoi prohrál

Americký prezident Joe Biden podle očekávání s přehledem vítězí v souboji o demokratickou nominaci během takzvaného superúterý. To přineslo rozuzlení demokratické nominace pro listopadové prezidentské volby v dalších patnácti státech a v Americké Samoi. Toto území je jediné, kde nyní utrpěl porážku.

„Joe Biden sází na to, že si lidé řeknou ‚radši to dáme Joeu Bidenovi, než aby se vrátil do Bílého domu Donald Trump‘,“ poznamenal ke kampani úřadujícího prezidenta bývalý zpravodaj ČT ve Spojených státech David Miřejovský.

Jako první výsledky hlasování zveřejnila Iowa. Ta je známá tím, že každé čtyři roky kolotoč primárek zahajuje. Demokraté však po chaosu při zveřejňování výsledků v roce 2020 nominační proces v Iowě změnili a zahájení klání přesunuli do jiných států. Demokraté v Iowě nakonec posílali hlasovací lístky poštou.

V souboji o republikánskou nominaci podobně jako Biden jasně vede exprezident Trump, který ovládl téměř všechny úterní primárky. Jeho republikánská soupeřka Nikki Haleyová zaznamenala úspěch jen ve Vermontu.