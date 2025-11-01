Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Jednotu států v regionu prověřil summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství, takzvaného APECu. Schůzku hlav jednadvaceti zemí, která se konala v Jižní Koreji, však zastínila dlouho očekávaná schůzka prezidentů Číny a Spojených států, která přinesla příměří v obchodní válce. Samotného APECu už se Donald Trump nezúčastnil, což podle odborníků může oslabit jeho důvěryhodnost v regionu.
Zatímco čínský prezident Si Ťin-pching sehrál klíčovou roli na summitu zemí APECu, americký prezident Donald Trump se fóra tichomořských zemí nezúčastnil – ze své asijské cesty odletěl ještě před jeho začátkem. Si využil příležitosti k prezentaci Číny jako lídra volného obchodu a navrhl zřídit Světovou organizaci pro spolupráci v oblasti umělé inteligence.
„Pro Donalda Trumpa, z hlediska jeho strategie, je to naprosto v pořádku. Ale z pohledu ostatních zemí to znamená ztrátu americké identity a možná i důvěryhodnosti v regionu. To je pro USA špatné,“ míní profesor mezinárodních vztahů z Tokijské mezinárodní univerzity Hak-jin Li.
Pozornost ale strhl šéf americké společnosti Nvidia, která vyrábí nejpokročilejší čipy mimo jiné právě pro umělou inteligenci. Firma v Číně zaměstnává tisíce lidí a její zakladatel, Američan tchajwanského původu Jensen Huang, přesvědčuje Trumpovu administrativu, aby umožnila prodej čipů navzdory hrozbám pro národní bezpečnost.
„Na počátku Bidenovy administrativy jsme měli 95 procent čínského trhu. Politika této administrativy nás o to skoro připravila,“ řekl na summitu Huang. Téma se dostalo na stůl i při jednání prezidentů obou zemí. Právě tato technologická společnost totiž velmi tratila v důsledku obchodní války mezi Washingtonem a Pekingem.
Napjaté čínsko-japonské vztahy
Si Ťin-pching se na summitu seznámil také s novou konzervativní japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou, která dřív Peking dráždila návštěvami svatyně, kde jsou pohřbeni i váleční zločinci. Jejich vztahy začaly poměrně napjatě. Japonská média informovala o tom, že čínský prezident porušil tradici a neposlal premiérce blahopřání ke zvolení do funkce. Jednou z jejích priorit je urychlit budování obrany, aby reagovala na rostoucí vojenské ambice Číny v Tichomoří.
Japonská předsedkyně vlády však na summitu prohlásila, že její země potvrdila zájem budovat strategické oboustranně prospěšné vztahy i konstruktivní a stabilní partnerství.
Tokio má ale obavy i o své občany v Číně. Nevraživost živená tamní propagandou vedla ke dvěma útokům nožem na japonské školáky, při kterých zemřel desetiletý chlapec. Peking pachatele odsoudil a popravil, ale nejistota přetrvává kvůli věznění Japonců pro podezření ze špionáže.