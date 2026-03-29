STVR odmítla odvysílat předávání hudebních cen kvůli obsahu projevů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR) se rozhodla neodvysílat plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards. Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR. Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.

Ibsenová uvedla, že zrušeno bylo také odvysílání rozhovorů, které STVR poskytla, a že neodvysílání záznamu samotného předávání jí bylo odůvodněno obsahem projevů. Ibsenová zdůraznila, že si není vědoma porušení smluvních podmínek, které se týkaly zákazu šíření nenávisti.

Záznam slavnostního večera měl být původně uveden v neděli ve 20:40 na druhém televizním kanále. Podle oficiálního stanoviska STVR došlo k posunu původního dramaturgického záměru. Televize se dále hájí tím, že veřejnost měla možnost sledovat celý průběh v přímém přenosu prostřednictvím Rádia_FM nebo na webu.

Generální ředitelka STVR Martina Flašíková v otevřeném dopise umělcům uvedla, že nemůže akceptovat zneužívání veřejnoprávního prostoru pro politickou komunikaci. Umělce obvinila, že projevy přispívají k rozdělování společnosti a zvyšování napětí.

„Mojí povinností je také chránit veřejnoprávní prostor před jeho zneužíváním k prosazování individuálních názorů. Stejně tak ani já sama tento prostor nevyužívám k prezentaci osobních postojů,“ napsala Flašíková.

„Dostali jste příležitost představit svou práci. Akce tohoto typu je určena především k prezentaci tvorby a jejímu ocenění, přičemž osobní názory mají své přirozené místo v jiných formátech a platformách veřejné diskuse,“ dodala ředitelka.

Při předávání cen zazněla také kritika stavu kultury

V průběhu večera zazněla ostrá kritika současného stavu kultury, například od producenta Juraje „Jureše“ Líšky, který hovořil o rozkladu identity a perzekuci odborníků v sektoru.

Hudebník Michal Kaščák se během děkovného projevu za ocenění pro svoji kapelu Bez ladu a skladu veřejně zastal řady propuštěných zaměstnanců STVR, například novinářky Soni Gyarfašové či moderátorky Zuzany Golianové. Publikum v sále ocenilo jeho slova ovacemi vestoje, uvedl server Aktuality.

„Samotný fakt, že ocenění nebylo vysílané v přímém přenose, je pro televizi pojistkou. V době mezi událostí a jejím odvysíláním si vytvořila prostor pro zásahy: kritické projevy mohla ze záznamu vystřihnout. Tentokrát však bylo kritických projevů tolik, že po jejich vystřihnutí by ze záznamu zůstali jen lidé kráčející na pódium a z pódia,“ uvedla na síti Instagram občanská iniciativa Otevřená kultura.

Událost přichází v době rostoucího napětí mezi slovenskou kulturní obcí a ministerstvem kultury pod vedením Martiny Šimkovičové. Kulturní sektor kritizuje nejen personální čistky v národních institucích, ale nově také zrušení již běžících víceletých grantů pro festivaly, kulturní centra a časopisy ze strany Fondu na podporu umění ze dne na den. Skupina 23 organizací, jichž se škrty týkají, označila ve společném prohlášení krok za protizákonný a za hrubý zásah do principů právního státu.

Aktuálně z rubriky Svět

Íránské revoluční gardy pohrozily útokem na americké univerzity v regionu

Íránské revoluční gardy v neděli pohrozily, že se zaměří na americké univerzity na Blízkém východě, pokud USA do pondělního poledne (10:30 SELČ) neodsoudí ostřelování univerzit. Americko-izraelské údery totiž podle gard zničily dvě íránské univerzity, napsala agentura AFP. Agentura Reuters naopak uvedla, že gardy pohrozily útokem na dvě izraelské nebo americké vysoké školy kvůli útoku na jednu íránskou univerzitu. Izrael a USA útočí od konce února na Írán, který provádí odvetné údery v regionu.
„Žádní králové,“ zní opět z tisíců protestů napříč USA

Ve Spojených státech se pod názvem No Kings, neboli Žádní králové, koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. V padesáti amerických státech a několika městech mimo USA je ohlášeno více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters. Dvě předchozí vlny protestů No Kings měly miliony účastníků.
Jemenští hútíové poprvé od začátku války v Íránu odpálili raketu na Izrael

Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, poprvé od začátku nynější války na Blízkém východě vypálili raketu na Izrael. O útoku z Jemenu v sobotu časně ráno informoval Izrael a o něco později se k němu hútíové přihlásili, uvedla agentura Reuters, podle níž se tak zvyšuje pravděpodobnost, že konflikt přeroste do ještě širší regionální konfrontace.
Po měsíci válku většina americké veřejnosti kritizuje, izraelská ji podporuje

Izrael a Spojené státy přesně před měsícem, v sobotu 28. února, letecky zaútočily na Írán, kde cílily na vysoké představitele teokratického režimu, vedení armády a vojenskou infrastrukturu. Prezident USA Donald Trump to zdůvodnil snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Bombardování Íránu po měsíci kritizují opoziční demokraté i americká veřejnost. Naproti tomu podpora války u většiny Izraelců zůstává vysoká, ačkoliv část opozice varuje před „válkou bez konce“. Akci podporuje také jen pětina izraelských Arabů.
Íránské útoky na Saúdskou Arábii za týden zranily desítky amerických vojáků

Při íránských útocích na leteckou základnu Prince Sultána v Saúdské Arábii za uplynulý týden utrpělo zranění kolem třiceti amerických vojáků. S odvoláním na své zdroje to uvedla agentura AP. Jen páteční útok zranil nejméně patnáct vojáků, pět z nich vážně. Počet zraněných Američanů tak od začátku konfliktu překročil podle AP tři sta. Nejméně šest zraněných si vyžádal íránský útok na Abú Dhabí, jednoho zraněného podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu, v Kuvajtu drony útočily na mezinárodní letiště.
Desetitisíce lidí v Londýně protestovaly proti krajní pravici

Desítky tisíc lidí prošly centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která byla dle agentury AFP největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací. Pochod se uskutečnil několik týdnů před místními volbami v Anglii.
Velryba na severu Německa znovu uvázla na mělčině

Velryba, která na několik dnů uvázla na mělčině v Baltském moři na severu Německa, než se osvobodila, se dostala do stejné situace v nedalekém zálivu. S odvoláním na organizaci na ochranu přírody Greenpeace to v sobotu napsala agentura DPA.
