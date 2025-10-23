Stovky židovských osobností žádají uvalení protiizraelských sankcí


Významné židovské osobnosti z celého světa žádají v otevřeném dopise OSN a světové státníky, aby uvalili sankce na izraelské představitele a orgány za činy, které se podle nich v podstatě rovnají genocidě. Mezi více než 450 signatáři dopisu jsou bývalí izraelští představitelé, držitelé Oscarů, spisovatelé a intelektuálové, kteří žádají vyvození odpovědnosti za jednání Izraele v Pásmu Gazy, na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě.

„Nezapomněli jsme, že mnoho zákonů, chart a úmluv, které byly sepsány k ochraně a obraně veškerého lidského života, bylo vytvořeno v reakci na holocaust,“ uvedli signatáři s tím, že je nyní Izrael vytrvale porušuje.

Mezi signatáři jsou bývalý předseda izraelského parlamentu Avraham Burg, někdejší izraelský mírový vyjednavač Daniel Levy, britský spisovatel Michael Rosen, kanadská spisovatelka Naomi Kleinová, americký herec Wallace Shawn, Oscarem oceněný režisér Jonathan Glazer či nositel Pulitzerovy ceny Benjamin Moser.

Signatáři žádají světové státníky, aby respektovali rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) a Mezinárodního trestního soudu (ICC) a vyhnuli se spoluzodpovědnosti za porušování mezinárodního práva tím, že zastaví dodávky zbraní Izraeli a uvalí cílené sankce. Dále žádají zajištění dostatečného přísunu humanitární pomoci do Pásma Gazy a „odmítnutí nepravdivého nařčení z antisemitismu těch, kteří volají po míru a spravedlnosti“.

„Naše solidarita s Palestinci není zradou judaismu, ale jeho naplněním,“ cituje The Guardian z otevřeného dopisu. „Když naši mudrci učili, že zničit jeden život znamená zničit celý svět, nevytesali výjimku ohledně Palestinců,“ cituje dále deník.

Obvinění z více stran

Z genocidy viní Izrael i některé země a totéž uvedla v září i nezávislá vyšetřovací komise OSN. Letos v srpnu panel OSN oznámil, že v některých částech Pásma Gazy je hladomor. Izraelská vláda odmítá obvinění z genocidy i tvrzení o hladomoru.

Izrael páchá v Gaze genocidu, ukázalo vyšetřování OSN
Následky izraelských leteckých útoků v Gaze

Už v prosinci 2023 podala Jihoafrická republika k Mezinárodnímu soudnímu dvoru žádost o zahájení řízení s Izraelem, který se podle JAR dopouští v Pásmu Gazy genocidy.

Loni v listopadu vydal ICC zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Pásmu Gazy.

Mezinárodní trestní soud vydal zatykače na Netanjahua, Galanta a exlídra Hamásu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr obrany Jo'av Galant

