Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.
Soud tak dal za pravdu demokratickým zákonodárcům, kteří rozhodnutí nasadit gardu zažalovali; zablokování je podle státní justice dočasné a záleží na dalším postupu soudů, uvedla agentura Reuters.
Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků do těchto měst.
Případ Memphisu se od zmíněných velkoměst liší v tom, že gardu formálně vyslal republikánský guvernér státu, a není tedy pod kontrolou federální vlády. Soud na rozdíl od dalších případů rozhodoval na základě státního práva. Zpochybnil rozhodnutí guvernéra s tím, že bez souhlasu parlamentu by mohl vyslat gardu pouze v případě rebelie či invaze. Využití armádních jednotek k boji s kriminalitou podle soudu odporuje ústavě i dalším zákonům Tennessee.
Město Memphis se 600 tisíci obyvateli má podle Reuters jedny z nejhorších kriminálních statistik v USA. Téměř čtvrtina lidí zde žije v chudobě, což je dvojnásobek celoamerického průměru.