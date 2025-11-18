Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.

Soud tak dal za pravdu demokratickým zákonodárcům, kteří rozhodnutí nasadit gardu zažalovali; zablokování je podle státní justice dočasné a záleží na dalším postupu soudů, uvedla agentura Reuters.

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků do těchto měst.

Případ Memphisu se od zmíněných velkoměst liší v tom, že gardu formálně vyslal republikánský guvernér státu, a není tedy pod kontrolou federální vlády. Soud na rozdíl od dalších případů rozhodoval na základě státního práva. Zpochybnil rozhodnutí guvernéra s tím, že bez souhlasu parlamentu by mohl vyslat gardu pouze v případě rebelie či invaze. Využití armádních jednotek k boji s kriminalitou podle soudu odporuje ústavě i dalším zákonům Tennessee.

Město Memphis se 600 tisíci obyvateli má podle Reuters jedny z nejhorších kriminálních statistik v USA. Téměř čtvrtina lidí zde žije v chudobě, což je dvojnásobek celoamerického průměru.

Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT
Členové Národní gardy v Chicagu

Výběr redakce

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

před 10 mminutami
Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

před 22 mminutami
Česko si připomnělo 17. listopad, davy vyrazily na Národní třídu

Česko si připomnělo 17. listopad, davy vyrazily na Národní třídu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Kyjev koupí od Francie stíhačky Rafale, oznámil Zelenskyj

Kyjev koupí od Francie stíhačky Rafale, oznámil Zelenskyj

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Pellegrini vyzval k respektování slušných názorů, v Bratislavě se skandovalo proti Ficovi

Pellegrini vyzval k respektování slušných názorů, v Bratislavě se skandovalo proti Ficovi

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Rumunsko evakuovalo dvě obce kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Rumunsko evakuovalo dvě obce kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

V Brně vytvořili živý řetěz, v Ostravě byl průvod se svíčkami

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Soud v americkém státě Tennessee v pondělí zablokoval nasazení Národní gardy ve městě Memphis, kam ji po výzvě prezidenta Donalda Trumpa vyslal k boji s kriminalitou republikánský guvernér Bill Lee. Státní soud konstatoval, že na základě zákonů Tennessee může o nasazení gardistů rozhodnout jen místní parlament.
před 22 mminutami

Rada bezpečnosti OSN souhlasila s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Gazy

Rada bezpečnosti OSN (RB) schválila rezoluci, která počítá s vysláním mezinárodních bezpečnostních sil do Pásma Gazy. Rada také souhlasila s možností budoucí cesty k nezávislému palestinskému státu. Informuje o tom agentura AP, podle níž americký návrh prošel v poměru třináct ku nule. V hlasování se zdržely Rusko a Čína.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do USA

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by zahájil útoky proti Mexiku, pokud by to zastavilo pašování drog do Spojených států. Informují o tom agentury Reuters a AFP. Šéf Bílého domu rovněž oznámil, že bude mluvit s venezuelským vládcem Nicolásem Madurem, jehož opakovaně spojuje s obchody s drogami. Trump zároveň odmítl vyloučit, že by do Venezuely poslal americké vojáky.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Trať na východě Polska zničil výbuch, uvedl Tusk. Mluví o sabotáži

Železniční trať mezi Varšavou a Lublinem na východě Polska zničil výbuch, uvedl v pondělí premiér Donald Tusk. Podle něj se jedná o akt sabotáže. Polská prokuratura zahájila vyšetřování sabotážních a teroristických činů proti železnici spáchaných pro cizí rozvědky, napsala agentura PAP. Již v neděli Tusk k incidentu uvedl, že nikdo nebyl zraněn.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Kyjev koupí od Francie stíhačky Rafale, oznámil Zelenskyj

Ukrajina koupí od Francie sto bojových letounů Rafale, oznámil v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po podpisu „historické“ dohody s francouzským protějškem Emmanuelem Macronem, uvedla stanice TF1 Info. Dodávky by mohly podle expertů trvat několik let.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Pellegrini vyzval k respektování slušných názorů, v Bratislavě se skandovalo proti Ficovi

Svoboda a demokracie, které přinesl listopad 1989, jsou základním předpokladem k tomu, aby každý na Slovensku měl šanci prožít důstojný život, řekl slovenský prezident Peter Pellegrini u památníku popravených a umučených politických vězňů za komunismu. Obyvatele vyzval k respektování slušných a neútočných názorů jiných. Na shromáždění slovenské opozice k výročí sametové revoluce u sídla slovenské vlády v Bratislavě zněla hesla proti premiérovi Robertu Ficovi (Smer).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Rumunsko evakuovalo dvě obce kvůli hořícímu tankeru na Ukrajině

Kvůli nebezpečí „bezprostředního výbuchu“ nařídily rumunské úřady evakuovat dvě obce u hranic s Ukrajinou poté, co ruský dron způsobil požár na tankeru se zkapalněným plynem. Uvedla to rumunská tisková agentura Agerpress.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Při nehodě u Medíny zemřely desítky poutníků

Při autobusové nehodě poblíž saúdskoarabského svatého města Medína zemřelo 45 lidí, převážně indických poutníků, napsala agentura AFP s odvoláním na indickou policii. Podle ní jde o jednu z nejtragičtějších nehod v blízkovýchodní zemi za poslední roky.
před 13 hhodinami
Načítání...