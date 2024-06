Stát New York zvažuje zákaz roušek. Chce tím předcházet zločinu

Záběry z květnových protestů na podporu Palestiny v New Yorku ukazují dav demonstrantů, několik z nich v rouškách. Lidé vykřikují ve vagónu metra antisemitská hesla. „Maskovaná skupina vběhla do vagónu metra, strašila pasažéry a skandovala hesla o Hitlerovi a likvidaci Židů,“ popsala událost guvernérka státu New York Kathy Hochulová.

Komplikované vynucování

Zákaz maskování obličeje na veřejnosti ve státě New York původně platil od 19. století. Místní úřady tehdy nařízení zavedly kvůli útokům farmářů převlečených za domorodé Američany na vlastníky pozemků. Když se v roce 2020 rozmohl koronavirus, vláda musela tento zákaz zrušit. Nošení roušek se stalo povinné na řadě veřejných míst. Někteří obyvatelé města se takto dosud chrání před okolními nemocemi nebo znečištěním ovzduší.

Někteří Newyorčané chystané opatření považují za hloupé – zejména kvůli problémům s vymáháním, vzhledem k mnoha důvodům, proč lidé mohou mít obličej zakrytý. „To budou zastavovat každého, kdo má nasazenou roušku? Ptát se: ‚Jste věřící nebo nemocný? Můžu vidět váš zdravotní průkaz?‘“ uvažuje nahlas Landon Finnerty. Jiní obyvatelé severovýchodního státu, mezi nimi i Juan Vasquez, s prohlášením guvernérky, že někdo může použít roušku ke spáchání zločinu, naopak souhlasí.

Starosta New Yorku Eric Adams by návrh zákazu podpořil a to nejen v hromadných dopravních prostředcích. „Jsem velkým zastáncem zákazu nošení roušek v metru, na protestech a na dalších místech, kde nesouvisejí se zdravím,“ prohlásil starosta. Nemocniční roušky se totiž v New Yorku staly například běžnou výbavou některých zločineckých gangů, což dokazují záběry místní policie zveřejněné na sociálních sítích.

V jakém časovém horizontu by mohly úřady o zákazu rozhodnout, zatím podle amerických médií zůstává bez zřejmé odpovědi. Stejné diskuze se vedou také o tom, jak by si toto nařízení v praxi vynucovaly.