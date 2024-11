Soud v USA uložil bývalému gardistovi 15 let za vynesení tajných dokumentů

Někdejší příslušník letecké složky americké Národní gardy Jack Teixeira byl odsouzen k patnácti rokům za mřížemi za to, že vynesl tajné vojenské dokumenty, které se týkaly mimo jiné války na Ukrajině. Informovala o tom agentura AP.

Před zatčením působil Teixeira v letecké složce gardy v Cape Cod v Massachusetts a věnoval se kybernetické bezpečnosti a IT podpoře. Přestože neměl vysokou hodnost, měl bezpečnostní prověrku pro přístup k přísně tajným dokumentům. Od ledna 2022 podle prokuratury začal otevírat stovky utajených dokumentů, které se týkaly mimo jiné ruské invaze na Ukrajinu.

Teixeirovi právníci v soudních dokumentech uvedli, že obviněný „upřímně lituje rozhodnutí, která učinil, a škody, kterou způsobil“. Požadovali kratší trest v délce jedenácti let vězení. Tvrdili přitom, že záměrem autistického, izolovaného mladíka nikdy nebylo poškodit Spojené státy, ale poučit přátele, které si našel na internetu, o světových událostech, včetně války na Ukrajině.

Prokurátoři naopak uváděli, že Teixeira nemá mentální postižení, které by mu bránilo rozpoznat, co je správné a co ne. Zároveň zpochybnili relevantnost diagnózy, která byla učiněna až po zatčení a podle níž má mladík „lehký vysoce funkční autismus“ .