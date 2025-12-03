Soud v Rusy okupovaném Luhansku poslal do vězení českého občana

Soud v Ruskem okupované ukrajinské Luhanské oblasti poslal na třináct let do vězení česko-vietnamského občana, který dobrovolně bojoval na Ukrajině proti Rusům. Informovala o tom ruská agentura TASS s odvoláním na okupační úřady v takzvané Luhanské lidové republice na východě Ukrajiny. Ruská média původně uváděla, že Hoangu Tranovi hrozí až patnáct let za mřížemi.
Luhanská státní tisková agentura, kterou zřídily síly kontrolované a koordinované Moskvou, uvedla, že nejvyšší soud „Luhanské lidové republiky“ uložil Tranovi dlouholeté vězení s maximální ostrahou za to, že se účastnil bojových operací proti ruským jednotkám v takzvané Doněcké lidové republice. Ta je rovněž mezinárodně neuznaným útvarem na východě Rusy okupované Ukrajiny.
Ruské i okupační úřady cizince, kteří pomáhají Ukrajině bránit se před ruskou invazí, nepovažují za řádné účastníky bojů, ale za nájemné vojáky. Nepřiznávají jim tak status válečného zajatce a naopak o nich informují jako o žoldnéřích či teroristech.
O zadržení jedenadvacetiletého Trana koncem listopadu informovali novináři z projektu Linie ve spolupráci se serverem Seznam Zprávy. Do zajetí se muž dostal letos v srpnu. České ministerstvo zahraničí informovalo, že se případem zabývá.
Hoang Tran dle Seznam Zpráv působil u 60. mechanizované brigády ukrajinské armády a před nasazením absolvoval výcvik u mezinárodní legie, která sdružuje zahraniční dobrovolníky bojující na straně Kyjeva.
V listopadu se v médiích objevila také zpráva o Češce, které Rusko v její nepřítomnosti uložilo trest třináct let vězení za účast v bojích na straně napadené země. Podle vyšetřovatelů žena od listopadu 2023 do června letošního roku působila v 59. brigádě ukrajinské armády. Soud ji podle zákonů Ruské federace shledal vinnou ze spáchání trestného činu žoldnéřské účasti v ozbrojeném konfliktu.
