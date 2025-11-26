Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Francouzský nejvyšší soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Píše to agentura Reuters. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.
Sarkozy se odvolal proti rozsudku z roku 2024. Soud mu uložil roční trest za nelegální financování kampaně v souvislosti s jeho neúspěšnou kandidaturou na znovuzvolení v roce 2012.
Šest měsíců výkonu trestu bylo podmíněných a trest mohl být vykonán alternativními způsoby, jako je nošení elektronického náramku, aniž by Sarkozy musel jít do vězení, poznamenal Reuters.