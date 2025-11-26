Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Živě
26. 11. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: Reuters

Francouzský nejvyšší soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Píše to agentura Reuters. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.

Sarkozy se odvolal proti rozsudku z roku 2024. Soud mu uložil roční trest za nelegální financování kampaně v souvislosti s jeho neúspěšnou kandidaturou na znovuzvolení v roce 2012.

Šest měsíců výkonu trestu bylo podmíněných a trest mohl být vykonán alternativními způsoby, jako je nošení elektronického náramku, aniž by Sarkozy musel jít do vězení, poznamenal Reuters.

Francouzský nejvyšší soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Píše to agentura Reuters. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.
Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
Nejméně třináct lidí ve středu zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil komplex obytných výškových budov v Hongkongu. S odvoláním na hasiče o tom informovala agentura AP. Neupřesněný počet osob zůstal uvězněný uvnitř komplexu, kde je asi 2000 bytových jednotek a kde bydlí na 4800 lidí. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po bambusovém lešení, zatím není známá.
Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
Prezident USA Donald Trump tvrdí, že Moskva souhlasila s některými ústupky v americko-ruském plánu pro zastavení ruské války na Ukrajině. Popsal je přitom jen jako to, že Moskva přestane bojovat a nezabere další území. Trump také řekl, že už netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Kyjeva očekával souhlas s plánem. Moskva dává opakovaně najevo, že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu. Kreml ve středu uvedl, že hovořit o brzkém dosažení dohody je předčasné.
Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými střelami a 90 drony, protivzdušná obrana 72 z nich zlikvidovala, uvedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné síly zároveň uvedly, že evidují zásahy střelami a drony na deseti blíže neupřesněných místech a že útok pokračuje. Ukrajina potvrdila, že zasáhla závod VNIIR-Progress v Čeboksarech, kde se vyrábí elektrická zařízení. Kyjev i Moskva hlásí zraněné.
Americké imigrační úřady zadržely matku synovce mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, píší americká média. Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ženu původem z Brazílie tento měsíc zadrželi nedaleko Bostonu ve státě Massachusetts. Stalo se tak v době rozsáhlé protiimigrační kampaně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zahraniční návštěvníci národních parků v USA budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané. Ti naopak místa navštíví zdarma během „vlasteneckých dnů“, včetně narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Změny se týkají jedenácti nejnavštěvovanějších národních parků včetně Yosemitů, Grand Canyonu či Everglades.
