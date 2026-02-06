Slovenská policie zastavila stíhání některých kroků státu za covidu-19

Slovenská policie zastavila stíhání v případu některých kroků státu za pandemie nemoci covid-19. S odvoláním na vyjádření prokuratury to napsal portál Aktuality.sk, rozhodnutí zatím není pravomocné. Šlo o vyšetřování nadúmrtí v době koronavirové nákazy, jakož i podezření z trestných činů obecného ohrožení a maření úlohy veřejným činitelem.
Prokuratura podle Aktuality.sk rovněž potvrdila, že policie už pravomocně odmítla trestní oznámení ve věci obstarávání testů na covid-19. Vyšetřování některých dalších nákupů a rozhodnutí pokračuje.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) předloni tvrdil, že na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, zbytečně zemřelo během covidu-19 na dvacet tisíc lidí. Ministr tehdy rovněž ohlásil zřízení zvláštního policejního týmu na vyšetřování rozhodnutí státu v souvislosti s covidem-19.
Slovensko v letech 2020 a 2021 například plošně testovalo obyvatele na koronavirus. Úřady tehdy zavedly také různé epidemické restrikce, proti kterým vystupovali z opozice nynější slovenští vládní politici včetně již čtyřnásobného premiéra Roberta Fica (Smer). Řada z nich rovněž nepodpořila očkování proti covidu-19. Slovensko se pak v EU řadilo k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19.
Slovenská prokuratura ve čtvrtek zase oznámila zastavení stíhání ve věci darování vojenské techniky Ukrajině po plnohodnotné ruské invazi do sousední země. I toto rozhodnutí bývalého kabinetu nynější slovenští vládní politici opakovaně kritizovali. Současná Ficova vláda pak po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.