Slovenská policie zastavila stíhání některých kroků státu za covidu-19

pred 59 mminutami

Slovenská policie zastavila stíhání v případu některých kroků státu za pandemie nemoci covid-19. S odvoláním na vyjádření prokuratury to napsal portál Aktuality.sk, rozhodnutí zatím není pravomocné. Šlo o vyšetřování nadúmrtí v době koronavirové nákazy, jakož i podezření z trestných činů obecného ohrožení a maření úlohy veřejným činitelem.

Prokuratura podle Aktuality.sk rovněž potvrdila, že policie už pravomocně odmítla trestní oznámení ve věci obstarávání testů na covid-19. Vyšetřování některých dalších nákupů a rozhodnutí pokračuje.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) předloni tvrdil, že na Slovensku, které má 5,4 milionu obyvatel, zbytečně zemřelo během covidu-19 na dvacet tisíc lidí. Ministr tehdy rovněž ohlásil zřízení zvláštního policejního týmu na vyšetřování rozhodnutí státu v souvislosti s covidem-19.

Slovenská akademie detailně prozkoumala vakcíny proti covidu. Nenašla problém
Ilustrační foto

Slovensko v letech 2020 a 2021 například plošně testovalo obyvatele na koronavirus. Úřady tehdy zavedly také různé epidemické restrikce, proti kterým vystupovali z opozice nynější slovenští vládní politici včetně již čtyřnásobného premiéra Roberta Fica (Smer). Řada z nich rovněž nepodpořila očkování proti covidu-19. Slovensko se pak v EU řadilo k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19.

Slovenská prokuratura ve čtvrtek zase oznámila zastavení stíhání ve věci darování vojenské techniky Ukrajině po plnohodnotné ruské invazi do sousední země. I toto rozhodnutí bývalého kabinetu nynější slovenští vládní politici opakovaně kritizovali. Současná Ficova vláda pak po nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Slovensko nebude nikoho stíhat za darování stíhaček a raketového systému Ukrajině
Stíhačky MiG-29 nad základnou v Malackách (srpen 2022)

před 59 mminutami

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu

Ve Velké Británii začal platit nejpřísnější zákon proti vytváření falešných sexuálních fotografií skutečných lidí za pomoci umělé inteligence (AI). Pachatelům za to hrozí dva roky, respektive devět let, pokud je obětí dítě. Internetové platformy pak mohou čelit pokutám do výše deseti procent globálních příjmů. Londýnská vláda zároveň vytváří nástroj, který takový obsah snadno odhalí. Problémová je především AI jménem Grok na síti X, která patří miliardáři Elonu Muskovi. „Jednání Groku a X je nechutné a ostudné a upřímně řečeno, rozhodnutí proměnit toto v prémiovou službu je otřesné,“ nešetřil kritikou britský premiér Keir Starmer.
před 1 hhodinou

Dobrý začátek, řekl k jednáním Írán. USA vzápětí oznámily nové sankce

Spojené státy oznámily uvalení nových ropných sankcí na Írán. Trumpova vláda k tomuto kroku sáhla krátce po jednání v Ománu, jež bylo přitom podle Teheránu pozitivní. Podle ománského ministerstva zahraničí, které rokování zprostředkovává, se první fáze rozhovorů zaměřila na vytvoření vhodných podmínek k faktické obnově diplomatických a technických jednání. Pokračovat mají podle Teheránu jindy.
09:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nevládní organizace kritizují „drastické“ snížení humanitární pomoci

Ministerstvo zahraničí chce výrazně snížit výdaje na českou humanitární a rozvojovou pomoc v zahraničí. Celkový rozpočet čtyř základních programů má být zhruba poloviční –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ miliarda korun. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory. Opozice i nevládní organizace rozhodnutí kritizují. České fórum pro rozvojovou spolupráci mluví o drastickém omezení.
10:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump po kritice smazal příspěvek zobrazující Obamovy jako opice

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel video zobrazující bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamu a jeho ženu Michelle Obamovou jako opice. Přibližně vteřinový klip vygenerovaný umělou inteligencí (AI) se objeví na konci asi minutového konspiračního klipu o zfalšování prezidentských voleb. Video odsoudili demokraté i někteří republikáni. Bílý dům reakce nejdřív označil za předstírané pobouření, večer však už byl příspěvek smazaný a Bílý dům tvrdí, že ho zveřejnil jeho zaměstnanec omylem.
12:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Evropská komise navrhla nový balík sankcí proti Rusku

Evropská komise (EK) navrhla nový, již dvacátý balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, oznámila předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Omezení zahrnují například úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují. Komise chce také omezit jejich obcházení. Šéfka EK vyzvala členské státy ke schválení nového režimu před čtvrtým výročím ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února.
15:27Aktualizovánopřed 4 hhodinami

V Moskvě postřelili zástupce šéfa rozvědky GRU

Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva, který je v nemocnici ve vážném stavu, uvádí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Alexejev je spojován s otravou Sergeje Skripala, vyjednával také s hlavou žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenijem Prigožinem. Kyjev ho viní z obelhání obránců Azovstalu, kterým lživě slíbil dobré zacházení v zajetí, či z přípravy dat pro útoky na ukrajinské civilní cíle. Moskva z postřelení Alexejeva obvinila Ukrajinu, ta se zatím nevyjádřila.
09:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě Chadídža al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí, uvedla agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útok zranil více než 170 lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na místní úřady. Média podle informací z místa předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do svatostánku.
11:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami
