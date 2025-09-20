Do sítě protikorupční kampaně v Číně padly další politické špičky – bývalý šéf komise pro regulaci cenných papírů a vlivný diplomat s kontakty na Západě. Protikorupční tažení prezidenta Si Ťin-pchinga trvá už přes deset let a zasahuje civilní i armádní elity. V době napjatých geopolitických vztahů a obchodní války se čínská komunistická strana připravuje na velké říjnové zasedání.
Si Ťin-pching zakročil proti dalším politickým špičkám
Na vojenské přehlídce k výročí konce druhé světové války v Pekingu chyběl na tribuně vedle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, šéfa Kremlu Vladimira Putina či severokorejského vůdce Kim Čong-una vysoce postavený diplomat pověřený vztahy s KLDR a favorit na příštího ministra zahraničí Liou Ťien-čchao.
Diplomat vedl Mezinárodní oddělení Ústředního výboru komunistické strany a měl na starosti socialistické země a styky s politiky v Evropě a USA. Řídil také Hon na lišku – operaci, která měla za úkol dopadnout uprchlé funkcionáře. V éře takzvaných vlčích válečníků ho na Západě považovali za umírněného diplomata. Už druhý měsíc se však neobjevil na veřejnosti a podle dobře informovaných zdrojů byl zadržen.
„Vedení bojuje na dvou frontách – domácí i mezinárodní. Hospodářská situace doma není dobrá a zároveň ji zatěžuje soupeření s USA, obchodní a technologická válka,“ uvedl tchajwanský analytik z výzkumného ústavu Academia Sinica Leng C’-kchang.
Zadržení dalšího straníka
Po přehlídce úřady oznámily, že vyšetřují dalšího straníka. I Chuej-man do loňského roku vedl komisi pro regulaci cenných papírů. Proslavil se zablokováním vstupu na burzu společnosti Ant Group napojené na Alibabu, aby potrestal zakladatele firmy Jacka Ma za kritiku regulátorů.
„Vést čínskou komisi pro regulaci cenných papírů je tak trochu prokletí. Dva z posledních tří předsedů skončili před vyšetřovacím orgánem,“ poznamenal expert na Čínu ze Sinocismu Bill Bishop.
Podle magazínu Caixin může případ souviset s působením I Chuej-mana v bankovnictví a s rozsáhlým protikorupčním vyšetřováním v jeho domovské provincii, kde získal podezřele velký počet firem povolení vstoupit na burzu.
Situace naznačuje, že ve vedení komunistické strany dochází k otřesům. Říjnové zasedání se bude konat v atmosféře poznamenané čistkami. Personální změny mohou významně ovlivnit nejen tamní politiku, ale i světové dění.