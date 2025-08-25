Akcie zadluženého čínského realitního giganta Evergrande byly v pondělí po více než patnácti letech obchodování staženy z hongkongské burzy. Firma nesplnila pravidla pro obnovení obchodování, informoval server BBC. Obchodování s jejími akciemi bylo pozastaveno 29. ledna 2024, kdy soud v Hongkongu nařídil likvidaci podniku. Podle likvidátorů jde o největší kolaps v dějinách čínského realitního trhu.
Kolaps na čínském realitním trhu. Akcie Evergrande zmizely z burzy
Vyřazení akcií z burzy bylo podle analytiků nevyhnutelné a lze je považovat za definitivní. „Jakmile je společnost vyřazena z burzy, není cesty zpět,“ řekl Dan Wang z poradenské společnosti Eurasia Group.
Likvidátoři Evergrande za osmnáct měsíců od zahájení likvidace prodali majetek zhruba za 255 milionů amerických dolarů (5,3 miliardy korun) a převzali kontrolu nad více než stovkou jejích dceřiných společností. Většina aktiv a dceřiných firem Evergrande se nachází mimo Čínu a mnoho z nich už zabavili věřitelé.
Realitní trh v hluboké krizi
Z prodaného majetku připadá pouze 11 milionů dolarů přímo na Evergrande, zbytek držely její dceřiné firmy. Likvidátoři zároveň upozornili, že z 244 milionů dolarů v majetku těchto firem nemusí být možné všechny prostředky převést na mateřskou společnost. Na ni bylo převedeno zatím jen 167 milionů dolarů.
Evergrande s několika dalšími developery čelí likvidaci od roku 2021. Nepodařilo se jim totiž předložit životaschopné restrukturalizační plány ani získat dostatečnou podporu věřitelů. Čínský realitní trh, který byl dříve hlavním motorem růstu druhé největší ekonomiky světa, se už několik let potýká s hlubokou krizí navzdory opakovaným vládním pokusům oživit poptávku. Na realitní trh nepříznivě dolehly potíže v souvislosti se zpomalením hospodářského růstu a nízkou poptávkou.
Evergrande bývala největším developerem v Číně. Na burzu v Hongkongu byly její akcie uvedeny v roce 2009.