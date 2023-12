Schengenský prostor se od března rozšíří o Rumunsko a Bulharsko, zatím s omezením

O dohodě informovalo na síti X španělské předsednictví. Vstup Rumunska a Bulharska do schengenského prostoru volného pohybu osob, zboží a služeb dlouho kvůli obavám z nelegální migrace blokovalo Rakousko, svůj souhlas udělilo až před několika dny.

Španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska zdůraznil, že kontroly na letecké a námořní vnitřní hranici se stávají minulostí po 12 letech vyjednávání. „A tak tedy dále budujeme stále širší a silnější oblast volného pohybu,“ dodal ministr v ranní tiskové zprávě o rozhodnutí.

Rumunsko a Bulharsko leží na hlavních trasách nelegálního obchodu se zbraněmi, drogami a lidmi. Evropská komise ale uvedla, že důkladné šetření prokázalo, že splňují všechny požadavky vstupu do Schengenu, připomněla nedávno agentura Reuters. Obě země shodně tvrdily, že rakouské veto bylo neoprávněné a že splnily veškeré podmínky členství.

Na integraci do evropského prostoru volného pohybu obě země, které se členy EU staly v roce 2007, čekaly dlouhou dobu. V roce 2011 ale rozšíření zablokovalo Nizozemsko společně s Finskem. Později se proti přijetí Bulharska a Rumunska odmítavě stavělo Německo, ale především právě Rakousko.

Vetováním vstupu Bulharska do schengenského prostoru hrozilo i Maďarsko, a to kvůli poplatku za přepravu ruského plynu přes bulharské území. Sofia poté poplatek zrušila.

Berlín: Zrušení pozemních kontrol by mělo přijít brzy

K alespoň částečnému vstupu do Schengenu pogratulovala Rumunsku a Bulharsku řada čelných představitelů EU. Šéfka EK Ursula von der Leyenová na síti X napsala, že rozhodnutí je velkým krokem kupředu pro schengenský prostor i obě země, které si to zaslouží. „Učiní to Schengen ještě silnějším,“ míní.

Německé ministerstvo zahraničí uvedlo, že se Evropa sbližuje. Konec kontrol na vnitřních pozemních hranicích obou zemí by podle něj měl brzy následovat.