Rusko opět útočilo na Kyjev, úřady hlásí zraněné

Ruské bezpilotní letouny zaútočily druhou noc po sobě na ukrajinské hlavní město Kyjev, kde zranily sedm lidí a poničily několik budov. Napsala to agentura Ukrinform s odvoláním na starostu města Vitalije Klyčka. Útoky a pády trosek dronů podle něj vedly k požárům ve třech obytných domech a poškození dalších budov, včetně školy a mateřské školy.
„Sedm zraněných v hlavním městě po nočním útoku nepřítele. Pět z nich bylo hospitalizováno, dva jsou v ambulantní péči,“ shrnul následky nejnovějších úderů Klyčko.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury Reuters tvrdí, že v noci na čtvrtek sestřelilo 139 dronů. Ukrajinský útok podle úřadů způsobil požár v blíže nespecifikovaném průmyslovém závodě v Rjazaňské oblasti.
V noci na středu vyslalo Rusko na Kyjev a další ukrajinské regiony 405 bezpilotních letounů a 28 raket, které si kromě šesti obětí vyžádaly sedmnáct zraněných a výpadky elektřiny ve většině ukrajinských oblastí.