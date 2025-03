Rumunská krajní pravice se chystá na opakované volby

Rumunsko se chystá na opakované prezidentské volby. Podle nejnovějšího průzkumu by v prvním kole vyhrál krajně pravicový politik George Simion, ve druhém kole by jej však těsně porazil současný proevropský starosta Bukurešti Nicusor Dan. Tamní ústavní soud zakázal kandidovat vítězi prvního kola z listopadu loňského roku, proruskému populistovi Calinu Georgescovi.

Georgescu se ještě den před definitivním vyřazením z květnových voleb objevil na videu s dalšími zástupci krajní pravice v Rumunsku. Do té doby byl pokládán za favorita voleb. „Jdeme kupředu s velkou důvěrou v budoucnost této země,“ prohlásil nyní vyřazený kandidát 10. března. Podle verdiktu ústavního soudu se do rumunských voleb v jeho prospěch vměšovala Moskva.

Uskupení Simiona zvané Svaz pro sjednocení Rumunů vzniklo před šesti lety. Popularitu si získalo za kritiku proticovidových opatření. Ruského vládce Vladimira Putina ale třeba označil osmatřicetiletý politik za válečného zločince. Simion podporuje obnovení hranic z doby před druhou světovou válkou, tehdy Rumunsku náležely části Bulharska, Ukrajiny a celé Moldavsko. Kyjev i Kišiněv ho označily za nežádoucí osobu.

„Nejsme proti EU. My Rumuni chceme být součástí EU,“ prohlásil prezidentský kandidát. Podle nejnovějšího průzkumu by George Simion v prvním kole zvítězil se ziskem 30 procent hlasů, stejně jako jakýkoli jiný kandidát ze stejného politického spektra, který by vsadil na ostrou kritiku současného establishmentu. Ten velká část Rumunů spojuje s korupcí, nefungující ekonomikou a vysokou inflací.