Bezpečnostní informační služba (BIS) upozorňuje, že z Česka do Ruska se dostává stále více zboží dvojího užití. Tedy takového, které slouží hlavně pro civilní účely, ale lze ho využít i k těm vojenským. Každoročně BIS odhalí desítky takto zapojených firem. Nejtěžší je přitom prokázat jim úmysl.
Roste reexport českého zboží dvojího užití do Ruska, tvrdí BIS
Mezi zboží dvojího užití, které podléhá unijním sankcím, patří například obráběcí stroje. Ty mohou vyrábět součástky do zbraní.
Podle ministerstva průmyslu a obchodu se zboží z Česka do Ruska nedostává přímo. Bez příslušných povolení by totiž neprošlo přes hranice. V praxi to proto vypadá tak, že firmy odvezou zboží do jiné země a z té se pak dostává do Ruska. Typicky se jedná třeba o Turecko, Kyrgyzstán a Kazachstán.
„Cena toho žádaného sankcionovaného zboží roste a pro firmy je to velmi atraktivní. I za cenu toho, že velmi riskují. Sledujeme, že nárůst tam samozřejmě je,“ řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha.
Desítky odhalených firem ročně
Každoročně BIS odhalí desítky takových firem. Nejtěžší je přitom prokázat úmysl. Podle ministerstva průmyslu naprostá většina tuzemských podniků sankce neporušuje. „Zavádění nových digitálních systémů, které dokáží prostředí skenovat, je určitě jednou z cest, kterou bychom se dál měli zabývat. Jsou to desítky milionů, které bychom chtěli investovat,“ řekl šéf resortu Lukáš Vlček (STAN).
Předseda sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) poukazuje na to, že existuje řada orgánů celní správy a dalších, „které by měly tyto kroky a tento materiál hlídat“.
V rámci 18. balíku protiruských sankcí mohou právě celníci zastavit vývoz zboží, když bude hrozit, že by mohlo skončit v Rusku nebo Bělorusku. Zatím ho ale neuplatnili. „Při celním řízení je potřeba zkontrolovat fyzicky zboží s doklady nebo s dokumenty. A v okamžiku, kdy celní správa má důvodné podezření, že něco není v souladu, tak potom přistoupí k přijetí tohoto opatření,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová.
Další orgány státu pak zboží prověřují. Zajímají se například o příjemce zboží a kontrolují, zda nedojde k jeho následnému reexportu.