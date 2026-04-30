Ropné znečištění z ruské Usť-Lugy se vyplavilo na estonské pláže

Znečištění topným olejem nalezené na severním pobřeží Estonska pochází z ruské Usť-Lugy, kde Ukrajina minulý měsíc zaútočila na zařízení na zpracování ropy, uvedl estonský úřad pro životní prostředí.
Ruská zařízení po útocích ukrajinských dronů zachvátil požár. Kouř byl vidět z estonského pohraničního města Narva.
Během uplynulého týdne byly na několika plážích v kraji Lääne-Viru nalezeny pevné černé hrudky, uvedl úřad životního prostředí. Testy tento týden potvrdily, že látkou je těžký topný olej.
Topný olej je tmavá, těžká látka, která zůstává po destilaci ropy. Z pobřeží i z vodní hladiny se odstraňuje obtížně.
Minulý týden úřady povolaly dobrovolníky, aby pomohli s odklízením znečištění na několika místech severního pobřeží. Podle původních informací mohlo palivo pocházet z lodí takzvané ruské stínové flotily kotvících ve Finském zálivu.
Vedoucí inspektorka východního oddělení estonského úřadu pro životní prostředí Marit Mändmetsová uvedla, že podobné odklízecí práce kvůli látkám připomínajícím topný olej probíhaly také v Rusku v okolí Kurgolova.
„V tuto chvíli by mohlo jít o znečištění, které se k nám dostalo v důsledku války. Zatím nejde o příliš tekutou látku, ale až začne svítit slunce a teploty stoupnou, může se stát tekutější. To je nebezpečnější jak pro ptáky, tak pro další zvířata,“ řekla ve středeční večerní zpravodajské relaci Aktuaalne kaamera.
Není jasné, kolik topného oleje se může z Ruska vyplavit na estonské pobřeží. Je proto obtížné odhadnout, zda dorazí další znečištění. Pohyb látky ovlivňují mořské proudy, vítr a vlny.
Při čištění pláží se zatím za pomoci dobrovolníků podařilo sesbírat více než 760 kilogramů materiálu. Většina topného oleje se však rozptýlí v moři a klesne ke dnu.
Vedoucí oddělení mořských systémů na univerzitě TalTech Rivo Uiboupin uvedl, že ropa pochází z východní části Finského zálivu.
„Na základě předpovědi, kterou jsme dnes kolem poledne připravili, můžeme říct, že v příštích třech dnech se bude znečištění za určitých podmínek pravděpodobně pohybovat spíše na severovýchod, tedy zpět směrem k Rusku. Další znečištění se může dostat na západní strany estonských poloostrovů, opět v závislosti na řadě předpokladů a na tom, zda v moři ještě nějaké znečištění zůstává,“ řekl. Zatím nejsou hlášeny žádné případy, že by znečištění poškodilo volně žijící živočichy.
„Znečištění topným olejem má na zvířata rozhodně velmi negativní dopad, pokud v prostředí zůstává. Zvlášť když se stane tekutějším, mohou v něm uváznout ptáci,“ sdělila Mändmetsová.
Estonský úřad pro životní prostředí žádá, aby lidé jakékoli znečištění na zvířatech nebo ptácích hlásili na čísle 1247.
Článek napsala Iida-Mai Einmaaová (ERR). Poprvé byl publikován 30. dubna 2026 v 7:24 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.