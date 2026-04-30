Ropné znečištění z ruské Usť-Lugy se vyplavilo na estonské pláže


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Znečištění topným olejem nalezené na severním pobřeží Estonska pochází z ruské Usť-Lugy, kde Ukrajina minulý měsíc zaútočila na zařízení na zpracování ropy, uvedl estonský úřad pro životní prostředí.

Ruská zařízení po útocích ukrajinských dronů zachvátil požár. Kouř byl vidět z estonského pohraničního města Narva.

Během uplynulého týdne byly na několika plážích v kraji Lääne-Viru nalezeny pevné černé hrudky, uvedl úřad životního prostředí. Testy tento týden potvrdily, že látkou je těžký topný olej.

Topný olej je tmavá, těžká látka, která zůstává po destilaci ropy. Z pobřeží i z vodní hladiny se odstraňuje obtížně.

V Moldavsku je pohotovost kvůli kontaminaci Dněstru po ruském útoku na Ukrajinu
Moldavský premiér Alexandru Munteanu

Minulý týden úřady povolaly dobrovolníky, aby pomohli s odklízením znečištění na několika místech severního pobřeží. Podle původních informací mohlo palivo pocházet z lodí takzvané ruské stínové flotily kotvících ve Finském zálivu.

Vedoucí inspektorka východního oddělení estonského úřadu pro životní prostředí Marit Mändmetsová uvedla, že podobné odklízecí práce kvůli látkám připomínajícím topný olej probíhaly také v Rusku v okolí Kurgolova.

„V tuto chvíli by mohlo jít o znečištění, které se k nám dostalo v důsledku války. Zatím nejde o příliš tekutou látku, ale až začne svítit slunce a teploty stoupnou, může se stát tekutější. To je nebezpečnější jak pro ptáky, tak pro další zvířata,“ řekla ve středeční večerní zpravodajské relaci Aktuaalne kaamera.

Testy potvrdily, že hrudky ropného znečištění nalezené na severním pobřeží Estonska tvoří topný olej
Zdroj: Keskkonnaamet

Není jasné, kolik topného oleje se může z Ruska vyplavit na estonské pobřeží. Je proto obtížné odhadnout, zda dorazí další znečištění. Pohyb látky ovlivňují mořské proudy, vítr a vlny.

Při čištění pláží se zatím za pomoci dobrovolníků podařilo sesbírat více než 760 kilogramů materiálu. Většina topného oleje se však rozptýlí v moři a klesne ke dnu.

Vedoucí oddělení mořských systémů na univerzitě TalTech Rivo Uiboupin uvedl, že ropa pochází z východní části Finského zálivu.

„Na základě předpovědi, kterou jsme dnes kolem poledne připravili, můžeme říct, že v příštích třech dnech se bude znečištění za určitých podmínek pravděpodobně pohybovat spíše na severovýchod, tedy zpět směrem k Rusku. Další znečištění se může dostat na západní strany estonských poloostrovů, opět v závislosti na řadě předpokladů a na tom, zda v moři ještě nějaké znečištění zůstává,“ řekl. Zatím nejsou hlášeny žádné případy, že by znečištění poškodilo volně žijící živočichy.

„Znečištění topným olejem má na zvířata rozhodně velmi negativní dopad, pokud v prostředí zůstává. Zvlášť když se stane tekutějším, mohou v něm uváznout ptáci,“ sdělila Mändmetsová.

Estonský úřad pro životní prostředí žádá, aby lidé jakékoli znečištění na zvířatech nebo ptácích hlásili na čísle 1247.

Pláž Suureliiva na severním pobřeží Estonska
Zdroj: Priit Mürk/ERR

Článek napsala Iida-Mai Einmaaová (ERR). Poprvé byl publikován 30. dubna 2026 v 7:24 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

12:03Aktualizovánopřed 4 mminutami
Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

před 21 mminutami
Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

před 27 mminutami
„Zběhnutí“ Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

„Zběhnutí“ Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

před 44 mminutami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

08:46Aktualizovánopřed 55 mminutami
Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

Ministryně Mrázová odmítla výzvy k rezignaci, předpisy prý neporušila

09:22Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

před 1 hhodinou
Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

Po zásahu v příbramské nemocnici policie stíhá šest lidí a tři firmy

10:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
12:03Aktualizovánopřed 4 mminutami

Ukrajinské drony zasáhly rafinerii firmy Lukoil u ruského města Perm

Ukrajinské drony ve čtvrtek zasáhly rafinerii firmy Lukoil nedaleko ruského města Perm. Průmyslový areál se stal terčem ukrajinských dronů už druhým dnem po sobě, informovala ukrajinská bezpečnostní služba SBU. Útoky potvrdil i gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin, podle něj si však nevyžádaly oběti ani podstatnější škody, napsala agentura AP.
před 21 mminutami

Izrael vyzval k evakuaci dalších osmi vesnic v Libanonu

Izraelská armáda ve čtvrtek vyzvala k evakuaci dalších osmi libanonských vesnic v jižním regionu Súr, které nejsou součástí Izraelem vytvořené nárazníkové zóny, píše agentura Reuters. Po necelé půl hodině od vydání výzvy Izrael provedl útoky na alespoň čtyři vesnice. Izrael mezitím už od rána útočí na jihu Libanonu. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví Izrael zabil nejméně devět lidí, včetně dvou dětí a pěti žen, píše AFP. Děje se tak navzdory křehkému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
před 27 mminutami

„Zběhnutí“ Emirátů je ranou pro Saúdy. Může rozkolísat ceny ropy

Odchod Spojených arabských emirátů (SAE) z organizací OPEC a OPEC+ je ranou pro prestiž Saúdské Arábie jako dominantního člena kartelu. Očekávané navýšení těžby ze strany SAE nejspíš povede ke zlevňování „černého zlata“ a podle řady analytiků může ceny rozkolísat. Otazníky visí i nad možnou další fragmentací organizace. Kvóty se totiž nelíbí i zemím jako Kazachstán, Nigérie či Venezuela.
před 44 mminutami

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.
08:46Aktualizovánopřed 55 mminutami

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.
před 1 hhodinou

Rebelující republikáni zavařili Trumpovi s šéfem Fedu či kolem Epsteinovy kauzy

Republikánský senátor Thom Thillis tři měsíce blokoval schválení kandidáta na šéfa americké centrální banky Fed Kevina Warshe, kterého si vybral americký prezident Donald Trump. Tillis ovšem není jediný z republikánů, kteří zkřížili plány šéfa Bílého domu ze stejné strany. Člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie dlouhodobě usiluje o zveřejnění všech dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina, které se administrativa zdráhá publikovat. Několik republikánů se od hlavního proudu odchýlilo spolu s Massiem.
před 2 hhodinami
Načítání...