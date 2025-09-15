Dívky v rakouských školách budou muset odložit šátky. Vláda se shodla na zákazu od příštího pololetí, tedy od února. Nařízení má platit pro všechny žákyně do čtrnácti let na veřejných i soukromých školách. Podle vlády jsou muslimské pokrývky hlavy u tak mladých žen projevem útlaku. Kritici mluví o omezení náboženských svobod.
Rakousko zakáže nošení šátků ve školách
„Záleží nám na ochraně dětí. Záleží nám na rovných příležitostech pro všechny dívky v Rakousku. Osmiletá holčička by zkrátka neměla být jen tak schovaná za kusem látky,“ uvedla rakouská ministryně pro integraci Claudia Plakolmová.
Finální zákon má kabinet předložit během týdnů. Za nerespektování hrozí rodičům pokuty, konkrétně 150 až 1000 eur (asi 3650 až 24 tisíc korun). Stejné finanční tresty se budou podle agentury APA vztahovat i na další prohřešky, jako je odmítnutí rodičů zúčastnit se schůzek v případě vyloučení nebo podmínečného vyloučení jejich potomka ze školy.
Podle dokumentu ministerstva školství by měly být za první drobné přestupky ukládány nízké tresty, ale v případech opakovaného a soustavného nedodržování pravidel by měla být udělena maximální výše pokuty. Trest lze uložit i opakovaně, což by mělo zabránit tomu, aby rodiče po jednorázovém zaplacení pokuty nabyli dojmu, že povinnosti již nemusí dodržovat, píše APA.
„Navrženým zákonem se neučíme, jak se vypořádat s jinou vírou, když jedna z nich je zakázána a stát ji považuje za, řekněme, méně žádoucí,“ říká expertka na náboženství z Vídeňské univerzity Andrea Lehrer-Hartmannová.
Rozhodnutí má být na dívkách, říkají autoři zákona
Rakušané jsou právně odpovědní od čtrnácti let. Podle autorů zákona se tehdy může každá dívka rozhodnout, zda bude pokrývku nosit. Tajemník strany SPÖ Philip Kucher zmínil svobodu náboženského vyznání a právo na sebeurčení, zároveň je však podle něj na dívky vyvíjen tlak. „Většinou ze strany otců, bratrů, rodin a vrstevníků,“ přiblížil.
Prakticky stejné nařízení Rakousko už jednou zavedlo. Předcházela mu vypjatá debata, a to jak v odborných kruzích, tak i na ulici. V roce 2019 tamní vláda zákaz šátků v parlamentu prosadila. O rok později ho přitom zrušil ústavní soud – s odkazem na svobodu vyznání. Mnozí namítali, že jiné náboženské symboly, židovskou kipu nebo přívěšek s křížem, zákon nevzpomíná.
„Přísná náboženská výchova může existovat i v jiných náboženských společnostech. Kdo říká, že je jen v islámu?“ zmínil ústavní expert Heinz Mayer. Podle odborníků tak není vyloučené, že zákon u soudu znovu narazí.
Přesná čísla Rakousko nezná, odhadem ale šátek pravidelně nosí zhruba dvanáct tisíc nezletilých dívek.