Ve dvaceti ruských regionech vybírají nové gubernátory. Výsledek voleb je podle analytiků předem zřejmý – favority hlasování jsou kandidáti strany ruského vládce Vladimira Putina Jednotné Rusko. K jasnému vítězství jim v případě potřeby může pomoct nekontrolovatelné elektronické hlasování.
Probíhá výběr nových gubernátorů ruských regionů
Veliký Novgorod na západě Ruska nedaleko Petrohradu je hlavním městem regionu, kde žije přes půl milionu lidí. O jejich hlasy se chtěl ucházet válečný veterán z Afghánistánu a Čečny Viktor Šaljakin. Jako kandidáta liberální strany Jabloko ho ale místní volební komise do voleb vůbec nepustila. „Se všemi ostatními kandidáty, včetně mě, musí souhlasit Jednotné Rusko. Dopadlo to tak, že se všemi souhlasili a se mnou ne. Zřejmě se mě bojí,“ prohlásil Šaljakin.
Chtěl se postavit současnému gubernátorovi novgorodské oblasti za Jednotné Rusko Alexandru Dronovovi. Tento aparátčík je favoritem voleb. Šaljakin se nevzdává, i když nemůže kandidovat. Pro Veliký Novgorod i celou zemi chce demokratickou budoucnost. „Žít v míru. To je to nejdůležitější. A aby se práva a svobody dodržovaly pro každého stejně. Hlavní taky je žít bez strachu,“ dodal.
Podle konzultanta Igora Mintusova je zákaz kandidatury nepohodlných v současném Rusku běžná praxe. V regionech se tak snaží preventivně zabránit pro Kreml nežádoucím překvapením. „Nikdo neočekává, že by on konkrétně mohl vyhrát. Ale je to zadání, které je nutné splnit,“ přiblížil Mintusov.
Zdánlivou konkurenci v regionálních volbách dělají lidem z vládního Jednotného Ruska zástupci parlamentních stran ze systémové opozice. Ve Velikém Novgorodu je to i kandidátka komunistické strany Olga Jefimovová. „Žádné volby nejsou v principu zbytečné. My jsme dnes druhou nejsilnější parlamentní stranou,“ řekla Jefimovová.
„Letošní místní volby v Rusku rozložení politických sil v zemi zásadně nezmění, většina Rusů dál podporuje politiku prezidenta Vladimira Putina, včetně války na Ukrajině,“ uzavřel zpravodaj ČT Karel Rožánek.