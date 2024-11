Povolení pro ATACMS má odradit KLDR od válčení po boku Rusů, píše Axios

Rozhodnutí Bílého domu umožnit Ukrajině udeřit v Rusku raketami dlouhého doletu ATACMS se zatím vztahuje pouze na Kurskou oblast Ruska a je reakcí na zapojení severokorejských jednotek do války, píše zpravodajský web Axios. Zrušení limitů uvítal Brusel, Praha i Berlín. Ten dosud odmítal dodat Kyjevu rakety Taurus, situace by se ale mohla změnit po předčasných volbách. Z Ruska už zní varování před třetí světovou válkou.

Podle zdroje webu Axios chtějí USA odradit KLDR od vyslání dalších posil. Bílý dům doufá, že pokud severokorejské síly v Rusku utrpí vážné ztráty, Pchjongjang možná přehodnotí svou politiku. To by mohlo mít negativní dopad na protiofenzivu, při níž se Rusové snaží vytlačit ukrajinské jednotky ze svého území, uvádí Ukrajinska pravda .

Mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová pak odkázala na dřívější vyjádření Putina. Ten v září řekl, že by takové povolení změnilo samotnou podstatu konfliktu a znamenalo by to, že s Ruskem bojují země NATO.

„Prezident Biden na vstup severokorejských vojáků do války a na masivní nálet ruských raket zareagoval jazykem, kterému Putin rozumí – zrušením omezení pro Ukrajinu v používání západních raket,“ reagoval polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. „Síla odrazuje, slabost provokuje,“ dodal na síti X.

Biden začal zmírňovat omezení ohledně nasazení amerických zbraní na ruském území poté, co Rusko v květnu zahájilo přeshraniční útok zaměřený na Charkov, druhé největší ukrajinské město. Aby pomohl Kyjevu bránit město, povolil jim použít proti ruským silám přímo za hranicí salvové raketomety HIMARS, které mají dostřel asi osmdesát kilometrů.

Trumpova ztížená pozice

Rozhodnutí končící Bidenovy administrativy přichází zhruba dva měsíce před nástupem nově zvoleného republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Jak se jeho administrativa k rozhodnutí postaví, není jasné. „Někteří komentátoři to hodnotí tak, že Joe Biden chce vyeskalovat situaci natolik, aby se Trump ocitl v obtížnější situaci, než ve které je nyní, a aby čelil výzvám,“ prohlásila zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová.

S tím souhlasí amerikanista Beneš. „Vytváří to tlak na novou administrativu, která má nastoupit do Bílého domu za dva měsíce, a bude to vytvářet trochu jinou pozici pro vyjednávání a přemýšlení o tom, co dál s Ukrajinou, jak ji dál podporovat ze strany Spojených států,“ podotkl expert.