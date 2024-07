Povolební Francie je stále v patové situaci a prezident Macron s řešením nespěchá

Vláda by mohla podat demisi už příští týden, kdy poprvé zasednou nově zvolení poslanci Národního shromáždění, soudí zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd. Dodává však, že cesta z patové situace je zatím v nedohlednu. Tři silné bloky totiž nabízejí různé možnosti pro sestavení vlády a žádná zatím není schůdná.

„Pan Macron chce získat čas, aby lidé zapomněli, do jaké bažiny Francii dostal,“ vyjádřil se například poslanec Národního sdružen í Jean-Philippe Tanguy

Mnozí Francouzi už se navíc v nepřehledné situaci přestávají orientovat. A někteří se obávají, že to povede k růstu napětí. „Možná se dočkáme i nějakých menších nepokojů,“ usuzuje Michel, který žije na jihu země.

Francouzská ministryně sportu Amélie Oudéaová-Castéraová si v sobotu ráno vzala koupací čepici, oblékla neopren a vykoupala se v Seině. Do řeky protékající Paříží se ponořila, aby dokázala, že dodržela svůj slib, že Seina bude do letních olympijských her tak čistá, aby se v ní mohlo plavat a soutěžit.

„Je příjemná,“ volala ministryně na břeh pár okamžiků poté, co se do vody dostala nepříliš elegantním způsobem po klouzající náplavce.

Oudéaová-Castéraová je první političkou, která se v Seině letos v rámci předolympijských slibů vykoupala. Za pár dní by se v řece měla smočit i starostka metropole Anne Hidalgová a dokázat takto čistotu řeky chtěl i prezident Macron.