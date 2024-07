Patová Francie, energická Británie, hodnotí pozorovatelé povolební vývoj

„Už nyní si vzájemně říkají, že spolu nechtějí stvořit koalice. My to známe, naše parlamentní demokracie funguje na koaličním systému, dlouhá léta fungovala, ale tam, protože je to novinka, tak si myslím, že vládnou daleko větší emoce,“ podotkla Sedláčková. Podle ní není vyloučené, že za rok budou další parlamentní volby. „Bohužel se může stát, že extrémní pravici opět narostou další procenta, protože je to ta tendence.“

„Přišly výsledky, které velice jasně ukázaly, že lidé chtějí změnu. V podstatě tyto výsledky značí čtrnáct let konce vlády konzervativců. Zásadní je, jak rychle jsme se posunuli dál,“ zmínil s tím, že ještě v pátek se lídr labouristů Keir Starmer ujal premiérského úřadu a začala pracovat jeho nová vláda.

Velvyslanec podotkl, že většina lidí volí buď konzervativce nebo labouristy, ale tentokrát spousta lidí volila například i liberální demokraty. Varianty podle Fielda tedy jsou, ale Starmer má opravdu silný mandát. „Získal silnou většinu a právě z tohoto důvodu vstupuje do nové vlády se skutečnou energií, se zápalem. Myslím si, že to bylo vidět i z jeho proslovu v Downing Street, byla to taková veselá pozitivní oslava, ale zároveň to bylo velice vážné a byla tam atmosféra toho, že jdeme na to, jdeme makat. A myslím si, že to bude i to, jak jeho vláda bude fungovat.“