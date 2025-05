Jízdné zdražíme maximálně o inflaci, řekl šéf Českých drah

Předseda představenstva Českých drah Michal Krapinec v Otázkách Václava Moravce prohlásil, že národní dopravce v letošním roce v prosinci zdraží jízdné maximálně o inflaci. „To já garantuji, a tak je to každý rok,“ sdělil. „Bavíme-li se i o nějakém zdražování v jednotkách korun, tak věřím, že to je něco, co naši cestující zvládnou, a my jim za to doručíme nejlepší možné vlaky s tou nejlepší možnou službou,“ doplnil s tím, že za lepší termín než zdražování považuje formulaci „úprava cen jízdného“. Krapinec v pořadu hovořil také o počtech přepravených cestujících, stáří vozového parku či krizi nákladní železniční dopravy.