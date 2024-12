Postup islamistů vrhá stín na prestiž Ruska, jeho lodě údajně opouštějí Sýrii

Její význam ještě vzrostl po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Podle Naval News Moskva ještě před zahájením války proti Kyjevu posílila svou vojenskou přítomnost v Tartúsu, aby odradila NATO od přímého zapojení do konfliktu a vyslání západních letadlových lodí do Středozemního moře.

Zásobování vzpurného libyjského generála

„Očekává se, že válečné lodě poplují ze Středozemního moře do Baltského moře. Možná budou cestou hledat dočasný bezpečný přístav v Alžírsku nebo Libyi,“ míní Sutton. Pokud Tartús nakonec zůstane pod ruskou kontrolou, bude podle experta pravděpodobně využit jako stanoviště ruských posil, ty však dorazí spíše v řádu týdnů.

Právě přes Tartús proudí zásobování pro Rusy podporovaného generála Chalífu Haftara, jenž má pod kontrolou východ Libye. Pokud by se Kreml musel vzdát základny, mělo by to dominový efekt na jeho strategii v Libyi, která slouží k soupeření se Západem, řekl Telegraphu Jalel Harchaoui z think tanku Royal United Services Institute.