Polsko nedaleko hranic s Českem hlásí katarální horečku ovcí

Polsko ohlásilo výskyt katarální horečky ovcí v okrese nedaleko českých hranic. Podle agentury Reuters o tom informovala Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH). Toto virové onemocnění se šíří po Evropě včetně Česka, kam se po patnácti letech vrátilo v září loňského roku.
Podle polské veterinární správy se případ onemocnění vyskytl v okrese Kiendzierzyn-Koźle v Opolském vojvodství. V hospodářství, kde chovají asi třicet kusů dobytka, testy toto virové onemocnění potvrdily u jedné krávy, informoval podle polských zemědělských zpravodajských portálů zástupce veterinářů.
Šlo o první výskyt katarální horečky ovcí v Opolském vojvodství. Nemoc se loni vyskytla v Dolnoslezském vojvodství, které také sousedí s Českem, a v Lubušském vojvodství u hranic s Německem. Od té doby se rozšířila do dalších regionů v severní a západní části Polska.
V žádném z chovů, kde se nemoc objevila v poslední době, u zvířat nepropukly klinické projevy nákazy, přítomnost viru ale prokázaly PCR testy, napsal server Topagrar.pl.
Česká Státní veterinární správa v polovině října informovala, že katarální horečka ovcí se šíří téměř po celém Česku, a rozdělovat zemi na zasažené a nezasažené oblasti už proto nedává smysl. Pro chovatele ovcí, koz a skotu veterinární dozor zrušil většinu platných omezení a povolil přemisťování zvířat v rámci České republiky.
Katarální horečka ovcí je virové onemocnění domácích a divoce žijících přežvýkavců, které není přenosné na člověka. Nákaza postihuje především ovce, kozy a skot. U skotu většinou nedochází k výskytu klinických příznaků.
Infekce se projevuje horečkou, záněty a otoky v dutině ústní, nozdrách, víčkách a uších, postiženy mohou být i paznehty. Hlavně na sliznici dutiny ústní se objevuje krvácení a vředy, skot většinou nemá klinické příznaky. Zvířata není nutné plošně utrácet.