Polská tajná služba potvrdila zatčení muže a ženy kvůli požáru v Pardubicích

Polská kontrarozvědka (ABW) potvrdila zatčení dvou polských občanů v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Stanice TVP Info ve středu informovala o zadržení dvou polských aktivistů v minulém týdnu. Dvojice je podle ABW podezřelá z napomáhání při založení požáru a soud oba na tři měsíce umístil do vazby. Zadržení – muž a žena – se k činu nepřiznali, dodala ABW.
„Pracovníci Agentury vnitřní bezpečnosti (ABW) zatkli v Mazovském vojvodství dva polské občany podezřelé z napomáhání k úmyslnému založení požáru,“ uvedla ve čtvrtek polská kontrarozvědka na svém webu. Dodala, že se případ týká žhářského útoku na výrobní halu v Pardubicích patřící společnosti LPP Holding.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina.
České bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Čin byl teroristické povahy, uvedla ABW
„Tento čin byl teroristické povahy. Jeho cílem bylo zastrašit řadu osob a donutit české úřady k ukončení výroby dronů pro izraelskou armádu,“ uvedla ABW, která zmiňuje přihlášení údajné protiizraelské skupiny k zodpovědnosti. „Dne 24. března 2026 zadrželi pracovníci Agentury vnitřní bezpečnosti polskou občanku Aleksandru Ž. a poté 26. března polského občana Filipa B.,“ uvádí ABW bez dalších podrobností k zatčeným.
Mluvčí ministra pověřeného koordinací zvláštních služeb Jacek Dobrzyński na síti X uvedl, že zadržené ženě je 23 let a muži 22. Obdobný věk zadržených zmiňovala ve středu TVP Info. Podle čtvrtečních informací agentury PAP budou polští prokurátoři v případu spolupracovat s českou stranou.
TVP Info ve středu na svém webu napsala, že zatčení bylo výsledkem spolupráce ABW a českých bezpečnostních složek. Pražské vrchní státní zastupitelství následně sdělilo, že české orgány o zadržení v Polsku nežádaly.
Česká policie zatím informovala o pěti zadržených v souvislosti s případem – čtyři z nich poslal pardubický okresní soud do vazby. Pátý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku. Tamní policie uvedla, že spolu s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do tuzemska.
První dva lidé zadržení na českém území v souvislosti se žhářským útokem v Pardubicích jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z nich uvedl, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi.