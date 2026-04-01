Polská kontrarozvědka zadržela dva lidi kvůli žhářskému útoku v Pardubicích


1. 4. 2026Aktualizováno1. 4. 2026|Zdroj: ČTK

Polská kontrarozvědka (ABW) před několika dny zadržela dva aktivisty z Polska v souvislosti se zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích. Napsala to na svém webu polská stanice TVP Info, podle níž bylo zatčení výsledkem spolupráce ABW a českých bezpečnostních složek. Dvojice je podle portálu podezřelá z napomáhání k útoku a je zadržena na tři měsíce. Pražské vrchní státní zastupitelství sdělilo, že české orgány o zadržení v Polsku nežádaly.

Dva lidé ve věku 22 a 23 let byli zadrženi 24. března, uvádí TVP info a dodává, že oba jsou aktivisté podporující propalestinská hnutí. „Měli spolupracovat se skupinou, která v noci z 19. na 20. března zapálila v Pardubicích závod společnosti LPP Holding,“ píše web s tím, že dvojici vyšetřuje varšavská prokuratura. Vyšetřovatelé podle TVP Info nesdělili, zda se zadržení přiznali.

Další podrobnosti o zadržených stanice neuvádí. Připomíná, že podle dřívějších informací od české policie bylo k 30. březnu v případu zapálení haly zbrojovky LPP zatčeno pět osob.

„Orgány činné v trestním řízení nežádaly zajištění žádné osoby v Polské republice, žádný takový evropský zajišťovací příkaz vydáván nebyl. Je nutné se obrátit na polskou policii ohledně bližších informací k těmto zadrženým osobám. Zdejší orgány činné v trestním řízení jsou s polskými kolegy ohledně této informace v kontaktu,“ uvedl Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Reportéři ČT zkoumali okolnosti žhářského útoku v Pardubicích
Policisté přivádějí muže v poutech k Okresnímu soudu v Pardubicích, který rozhodoval o vazbě pro obviněné v souvislosti s úmyslným zapálením haly zbrojovky, 24. března 2026

První dva lidé zadržení na českém území jsou mladá Češka a mladý muž cizí státní příslušnosti. Deník Referendum s odkazem na advokáta jednoho z nich uvedl, že státní zastupitelství má jen nepřímé důkazy a že oba obvinění tvrdí, že pro danou dobu mají alibi. O totožnosti dalších stíhaných zatím informace k dispozici nejsou.

Čtyři z pěti zadržených, o kterých informovala česká policie, poslal pardubický okresní soud do vazby, pátý – americká občanka – je v předběžné vazbě na Slovensku. Slovenská policie uvedla, že spolu s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí procesní úkony směřující k vydání zadržené Američanky do Česka.

V případu požáru v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět lidí
Následky požáru v areálu zbrojní firmy LPP Holding v Pardubicích (20. března 2026)

Celkový počet podezřelých policie neupřesnila

V návrhu na vzetí prvních obviněných do vazby se uvádí, že podle kamerových záznamů akci spáchala devítičlenná skupina, v níž byly nejméně dvě ženy, napsal Deník Referendum. Mluvčí policejního prezidia David Schön v minulém týdnu uvedl, že policie pátrá ještě po několika dalších lidech, na dopadení spolupracuje i s kolegy v zahraničí. Počet podezřelých ale neupřesnil.

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu.

K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Policie dopadla čtvrtou osobu podezřelou z teroru v Pardubicích. Soud ji poslal do vazby
Okresní soud v Pardubicích

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
USA v Íránu zachránily letce ze sestřeleného letounu F-15

Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
